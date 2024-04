Murcia deja tiradas a nueve prometedoras investigadoras

Future Publishing via Getty Images

La Fundación para la Formación e Investigación Biosanitaria (FFIS) puso en marcha en 2023 un proceso de selección con el objetivo de contratar a una decena de jóvenes con los que reforzar diferentes proyectos ligados al Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). Pero 2023 concluyó hace tiempo sin que la Consejería de Universidades resolviese la convocatoria dejando tiradas a nueves investigadoras.

Miriam, bioquímica de 24 años, es una de ellas. "Dejé el trabajo en el que estaba y me puse a estudiar un máster a la espera de que me llamasen para formalizar el contrato, algo que en principio ocurriría a principios de enero de 2024. Pero no fue así", ha declarado al medio La Verdad.

Los diez contratos de la FFIS- IMIB estaban ligados al Programa Investigo, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y dirigido a fomentar la investigación en jóvenes menores de 30 años. La Consejería de Medio Ambiente, Universidades e Investigación era el departamento responsable de gestionar estos fondos, en total 1,7 millones de euros a repartir entre la FFIS, que recibiría 198.653 euros para los diez contratos que tenía previstos, y otras entidades.

Pero los fondos se han quedado sin ejecutar. El año avanza y los diez contratos no han podido ser formalizados. Uno de ellos quedó vacante, con lo que las directamente afectadas en el IMIB son nueve, todas mujeres, que ya habían sido seleccionadas y la publicación de las resoluciones era definitiva.

La Consejería admite el retraso en la gestión de estos fondos, según el mismo medio. "Es cierto que la convocatoria se tenía que resolver antes del 31 de diciembre, pero no fue posible porque no llegamos a tiempo. La gestión de los fondos europeos es complicada", aseguraron. Las investigadoras, sin embargo, recibieron otra explicación desde la FFIS: se les dijo que había habido "un error técnico" en el procedimiento administrativo.

La Consejería de Universidades señala que "los créditos de la convocatoria" de 2023 "han sido trasladados a este año", de forma que se está "trabajando" en una nueva convocatoria "con el mismo dinero". "La idea es que se pueda publicar próximamente", explican desde este departamento. Pero las jóvenes investigadoras desconocen a día de hoy si podrán trabajar en algún momento para la FFIS-IMIB.

Los servicios jurídicos de la FFIS estudian ahora si será posible mantener las resoluciones definitivas del proceso de selección o, al tratarse de una nueva convocatoria, hay que empezar de cero.