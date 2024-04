Ouigo se defiende de las acusaciones de 'dumping': "No somos políticos, nos basamos en la realidad del negocio"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, está inmerso en una batalla con la operadora francesa Ouigo. Este mismo viernes ha reconocido que está "deseando conocer las cuentas de Ouigo" para poder salir de dudas sobre si su estrategia de lanzar billetes baratos de alta velocidad es o no rentable. Aunque asegura que teme que se tardará en conocer esas cuentas "a pesar de la obligación legal de presentarlas".

Tras varios días de acusaciones, Ouigo no ha dudado en contestar. Hélène Valenzuela, directora general en España, se pronunció precisamente este jueves en Valladolid al respecto de las recientes acusaciones del ministro y aseguró que la compañía no incurre en dumping, ni tampoco recibe subvenciones.

Ante la posible investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), valoró que no existe "fundamento" y añadió que la empresa no tiene conocimiento sobre "ningún proceso en curso". Valenzuela no quiso pronunciarse mucho más en este sentido y simplemente sentenció el tema diciendo que "hay política y hay negocio. Nosotros hacemos negocio".

Federico Pareja, director comercial y de marketing de Ouigo, ha hecho lo propio este viernes en Segovia. Preguntado por El HuffPost sobre el "debate" entre la compañía francesa y el ministerio de Transportes, Pareja ha asegurado que "desde nuestro punto de vista no existe un debate porque para que haya un debate tiene que haber una comunicación y reproches de los dos lados". Del mismo modo, ha confirmado que "no existe ningún tipo de investigación al respecto y esto hay que verlo como un beneficio para todos los ciudadanos".

"Nosotros no somos políticos, nosotros nos basamos en la realidad del negocio y cuando estemos desplegados en todas las líneas seremos rentables desde ese día porque funcionará nuestro modelo de economías de escala que nos permite bajar los costes", ha explicado. Y ha recalcado también que "no existe ningún peligro acerca de los precios: son un beneficio para los ciudadanos y ésta es la primera vez que nos ponen un problema por los precios bajos y ha sido sorprendente para nosotros".

Ha añadido, por último, que el truco de sus atractivos precios se basa en "un modelo completamente digital y un solo modelo de tren, que bajan mucho los costes", además de "unas altas tasas de ocupación que permiten vender muchas plazas a un precio más bajo para conseguir la misma cantidad de ingresos".

Presentación de la nueva línea de Ouigo en Segovia. Tamara González Sánchez

Nueva línea Valladolid-Segovia-Madrid

Este viernes se ha presentado en la estación de Segovia Guiomar la nueva línea que cubrirá el trayecto Valladolid-Segovia-Madrid, con destino Alicante. Los trenes, que han comenzado hoy sus rutas, harán parada también en Cuenca -a partir de junio- y Albacete. Los representantes de Ouigo en España y las autoridades locales y regionales han presenciado en las vías la llegada del primer tren a las 09:32 horas, que contaba con una ocupación de "casi el 91%".

Valenzuela ha admitido en la presentación que "el trayecto no ha sido fácil" y que "hoy escribimos una nueva página en la historia de la movilidad española". Con estas nuevas dos frecuencias que los usuarios de Castilla y León podrán utilizar para ir a la capital, 14.000 personas podrán viajar cada semana.

La directora general de Ouigo en España también ha presumido del éxito de la operadora francesa: "Podemos decir que somos la primera compañía alternativa en España y lo exhibimos con orgullo". Así pues, ha subrayado que "con nuestras tarifas contribuimos de forma eficiente a transportar a muchas personas que antes no podían permitirse montar en un tren de alta velocidad".