Pescado por valor de 720.000€ termina en manos de los más desfavorecidos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) entregará al Banco de Alimentos 100 toneladas de pez de espada decomisadas por pesca ilegal. El servicio de inspección pesquera del MAPA decomisó los 100.431 kilos en peso en vivo del pez de espada a dos pesqueros de la flota palangrera española del Atlántico.

La ilegalidad se fundamenta en que las capturas se produjeron una vez agotada la cuota de pez espada asignada a los pesqueros objeto de la inspección. El pescado se encuentra en unas instalaciones frigoríficas de Vigo y está valorado en 720.000 euros.

La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una de las acciones que el ministerio realiza. Diferentes organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) o el Tribunal de Cuentas Europeo, señalan a España como ejemplo en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, según el MAPA.

Este último organismo, en su informe especial sobre la pesca ilegal, reconoce la "excelencia" del sistema de control y la lucha contra ésta de España y, en particular, "la sofisticación de los sistemas informáticos, así como el alcance y la calidad de los controles que realiza".