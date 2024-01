Piden más de un año de cárcel y 7 euros de multa al ladrón del rastrillo

Todo está listo en los juzgados de Ferrol para la celebración del juicio en el que se decidirá si un vecino de 39 años, nacido en Grecia pero que lleva años viviendo en la ciudad, es culpable o inocente de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y que pueden acarrearle una condena de año y nueve meses, tal y como pide la Fiscalía.

Los hechos, de acuerdo con el escrito presentado por el Ministerio Público, ocurrieron el 28 de junio de 2020 cuando, según recoge La Voz de Galicia, el acusado intentó colarse en una vivienda de Ferrol, habitada, después de escalar el muro que delimita la parcela e intentar forzar una ventana con el mango de un rastrillo del propietario de la vivienda.

Aunque no logró entrar en la vivienda porque lo sorprendieron antes de conseguirlo, el acusado sí causó daños en la ventana por la que quería colarse y, en el intento, acabó rompiendo el mango del utensilio de jardinería. "Aunque los daños de la ventana aún no se han tasado, los desperfectos en el mango del rastrillo se han valorado en 7,20 euros", apunta el escrito de la Fiscalía en el que no solo exige el pago de esa cantidad sino que también solicita una condena de prisión de un año y nueve meses.

El Ministerio Público, además del pago de las costas del proceso judicial y a pesar de que el acusado no tiene antecedentes, también solicita la expulsión del acusado del país: "La pena de prisión será sustituida por la expulsión del territorio nacional con la prohibición de regresar a España por un plazo de diez años con arreglo al artículo 89 del Código Penal", apunta el texto entregado en el Juzgado Penal 2 de Ferrol.