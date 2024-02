Portugal se lanza a por el tren verde hacia las puertas de Salamanca

El gobierno portugués está inmerso en el proceso de que el tren vuelva a unir su país con España. Y para eso está tratando de mejorar la antigua línea del Duero, que llegaría hasta la frontera salmantina, pero con una gran novedad: trenes eléctricos.

Para poder llevar a cabo este proyecto, que podría estar en marcha en 2030, el gobierno ha contratado estudios. Como informa Salamanca Hoy, ya se ha adjudicado el estudio y la redacción del proyecto para reabrir el tramo entre Pocinho y Barca d'Alva de la línea del Duero por 4 millones de euros.

Es un tramo de 28 kilómetros que lleva varios años cerrado, lo que impide que los trenes de pasajeros y el tren turístico puedan llegar a Barca (al otro lado de la frontera, con vistas a Salamanca). Y el objetivo es electrificarlo y que pueda operar también con trenes de alta velocidad, pese a ser una opción muy difícil.

Sin embargo, el tramo que llegaría hasta la provincia de Salamanca tendría que esperar. No podría abrirse hasta que no finalizasen el resto de obras de la línea, ya que este punto es el final. Pero el mayor problema es que no podría continuar más allá de España porque la línea del Duero ya no está operativa en España: en su lugar se encuentra el itinerario del Camino de Hierro, que actualmente es una senda de 17 kilómetros habilitada para turistas.

Aunque todavía hay una opción para Salamanca. Se trata de un ramal en la línea de alta velocidad entre Lisboa y Oporto con Madrid. Este proyecto es viable y prioritario para Europa y estaría disponible para el año 2030.