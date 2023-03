Qué hacer si no te dejan acceder a la Seguridad Social sin cita previa

Problemas en la Seguridad Social. Completar trámites administrativos en el organismo a lo largo de las últimas semanas se está volviendo una misión casi imposible, ya sea porque las llamadas no reciben respuesta o porque no hay citas disponibles.

Respecto a ese último punto, el de las citas previas, el abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, Diego Gómez, ha subrayado en Cope que no se puede denegar el acceso a un edificio de la Seguridad Social, ya que es ilegal que la única vía para acceder a la administración presencialmente sea con cita previa. “Es algo básico del ejercicio de derechos”, destaca el profesor.

En ese sentido, Diego Gómez añade que “lo dice la constitución, la administración está obligada a cumplir aquello que han aprobado nuestros representantes. Cuando se aparta de la ley, la administración no es nada”.

En cualquier caso, la realidad es que la administración, en muchas ocasiones, está incumpliendo y tan solo permite resolver los trámites si se cuenta con una cita previa.

En esa circunstancia, el abogado resalta que el afectado debe “quejarse”. “Que digan que esto no se puede hacer, que te están imponiendo algo por la fuerza. No quiero que nadie se enfrente a los guardias de seguridad, que, al final, son unos mandados, pero no puedes aplicar e imponer la fuerza”, precisa Gómez.

Dos formas de reclamar

En concreto, el profesor universitario señala que hay dos opciones: “Tenemos que presentar una reclamación para que tengan por escrito una exigencia de eliminación de la cita previa, que es ilegal”.

La otra es enviar una queja “dirigida al jefe de servicio, recordándole que está haciendo algo que no es conforme a la legalidad”.