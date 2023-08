Si tienes alguno de los apellidos más populares de Castilla y León podrías tener ascendencia árabe

Con los apellidos nos identificamos tanto como con los nombres, que suelen ser más variados. Pero algunos coinciden más que otros y se repiten. "Nombre de familia con que se distinguen las personas", define RAE la palabra apellido. El nombre nace de la necesidad e identificar a una persona y el apellido, por lo tanto, para identificar su vínculo a una familia o lugar.

En España hay muchos apellidos comunes como Fernández, Rodríguez, Martínez, Pérez, Sánchez o González. En la cúspide de los apellidos más comunes se encuentra García, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Castilla y León ocurre el mismo caso. La mayor parte de habitantes se apellidan García y resulta que es de origen árabe.

Lo habitual es pensar que el origen de García proviene del euskera. La plataforma internacional My Heritage asegura que no, por lo tanto, está chocando con la teoría de Alberto Montaner. No es el único apellido con origen áraba en Castilla y Leon en la lista de esta empresa. Uno de ellos, también popular y habitual en todas las provincias es el de Martínez o Soria, el cual tiene mayor número en Soria. Palacios o Torres tienen también origen árabe.

La influencia árabe en la sociedad y en la cultura española ha sido considerable por la conquista musulmana de la Península ibérica, que se extendió desde el año 711, con la llegada de las tropas de Tariq ibn Ziyad, hasta 1492 con el fin de la Reconquista. Hasta el día de hoy se ha conservado un legado en muchos aspectos de la vida como el cultural, artístico y gastronómico.

Apellidos de origen árabe

A

Abdo, Abedrapo, Abencerraje, Abengoa, Avengoa, Abraham, Abril, Abufhele, Abufom, Abuhadba, Abusada, Adauy, Aguad, Aguilar, Akel, Alam, Alamar, Alamo, Alaue, Albarracín, Alcalá, Alcántara, Alcazar, Alcaraz Alguacil, Albaja, Aliatar, Alicante, Almaden, Almansa, Almeida, Ali, Amed, Ananias, Aranda, Ascalante, Atala, Atwan, Auad.

B

Bandrésm Barahona, Barjuán, Barroso, Benarrocha, Benarroch, Benavides, Benegas, Benjumea, Benjumeda, Bermejo, Bichara, Bitar, Bono y Buendia.

C

Cabrero, Cattan, Castillo, Cebrian, Chacur, Chalhub, Chauriye, Chible, Chijany, Cid, Chocair, Cobaise, Cordobes y Cortés.

D

Dagach, Dahdal, De Sorbas, Derderián, Dib, Dip y Duk.

E

Elias, El de Ubeda y Eltit.

F

Facuse, Fauri, Farran, Feres y Fualuan.

G

García, Galvez, Gazul, Gazules, Giacaman, Gidi, Granadino y Guerra.

H

Haddad, Hamad, Hamdan, Hana, Herrera, Hasbun, Hawila, Hazbun, Hechem, Heleyley e Hirmas.

I

Ides.

J

Jadue, Jaen, Jalifa, Jalilie, Jattar, Korrat, Jose, Juriye, Jury.

K

Kattan, Burbag.

L

Lahsen, Laibe, Lama, Lara, Latif, Leibe y Lucas.

M

Majluf, Manzur, Maraver, Martínez, Melej, Méndez, Mendoza, Miguel, Mohanna, Molina, Mohor, Morales, Morón, Muley, Murube, Muhy y Musalem.

N

Nafel, Nazal, Nazer, Nebot, Nevot, Nicolas y Nustas.

P

Paez, Palacios, Palomeque, Pascual, Perez, Picó, Pinto, Pomar, Ponce y Paluan.

R

Rabah, Rahal, Rasi, Repeina, Rizik, Roelas y Rumie.

S

Saade, Saadi, Sabag, Sabella, Sady, Saieh, Salama, Salas, Salem, Salomon, Salvador, Sammur, Seda, Sporia, Sfeir, Sufan y Solís.

T

Tala, Talgie, Talhuk, Tame, Tamuz y Torres.

V

Velaxco, Valenciano y Venegas.

Y

Yagnman, Yamal, Yamblat, Yarur, Yeber y Yoma.

Z

Ziade, Zerene, Zegri, Zaror, Zaid y Zalaquett.