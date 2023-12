Tres mercadillos de navidad injustamente valorados en España

Con la llegada de diciembre y a falta de dos semanas para que dé inicio oficialmente la Navidad de 2023, prácticamente todos los municipios de España lucen sus mejores galas, con adornos, iluminación y discursos de sus autoridades incluidos.

La tradición de alumbrar las calles con adornos y luces de temática navideña, además de árboles de Navidad, belenes y un sinfín de referencias a una de las festividades más celebradas en todo el mundo, se ve acompañada también por la presencia de mercadillos en numerosas ciudades europeas.

Hay países donde estos mercados suponen un acontecimiento inigualable y espectacular, como es el caso de Alemania, donde se calcula que cada año hay entre 2.500 y 3.000 mercados a lo largo y ancho del país.

Pero no solo ocurre en el país germano, ya que en España también contamos con grandes mercadillos navideños con décadas e incluso siglos de tradición y que, pese a no ser tan reconocidos como otros europeos, no tienen nada que envidiarle.

En esta ocasión vamos a resaltar tres que no son tan conocidos en líneas generales por el grueso de la población, más allá del del mercadillo de la Plaza Mayor (Madrid) o el de Santa Lucía, en Barcelona.

Tres mercadillos navideños españoles infravalorados

1. Mercado de Navidad de Alcalá de Henares

El primero en esta lista sería el histórico mercadillo de Navidad de Alcalá de Henares, caracterizado por sus casetas de madera y ubicado en la Plaza de Cervantes. Además, para este año han anunciado actividades para todo los públicos, entre los que se incluyen una noria de 40 metros de diámetro, pista de huelo o carrusel de época.

También se podrá disfrutar de las casetas temáticas y gastronómicas, que como cada año, harán las delicias de todos los que se acerquen a la histórica plaza. El mercado se inauguró el pasado 1 de diciembre y permanecerá abierto hasta el 7 de enero.

2. Christmas Market de Puerto Portals (Mallorca)

Pero no todos están en la península. Y es que, en el archipiélago balear, concretamente en Mallorca, se puede disfrutar de otro de esos mercadillos navideños que gustan a todos los visitantes por su variedad, adornos y emplazamiento.

Se trata de un mercado que cuenta con unas 40 casetas de madera repletas de decoración de guirnaldas de luces y abetos. Además, en sus puestos pueden obtenerse productos de lo más dispares: decoración, cosmética, juguetes de madera, complementos, etc.

Al igual que ocurre con el de Alcalá de Henares y con otros muchos, también se ofertan variadas opciones gastronómicas, culturales y de ocio para todas las edades. A todo lo anterior se suma la buena ubicación en la que se sitúa. Un lugar donde poder disfrutar de las vistas que ofrece el puerto durante la noche. De hecho, este mercadillo se ha colado en más de una ocasión como uno de los más bonitos del Viejo Continente. Este año permanecerá abierto desde el 16 de diciembre hasta el 6 de enero de 2024.

3. Mercado navideño de Zaragoza

En último lugar, no podía faltar en este podio, el mercado navideño de Zaragoza. La capital aragonesa se viste de gala para recibir la época más mágica del año y lo hará con un mercadillo navideño ubicado en la Plaza del Pilar, un emplazamiento con gran historia y relevancia en el municipio.

El mercado contará, como de costumbre, con una iluminación única, acompañada por el belén a tamaño real más grande del país. Este estará escoltado por las 40 casetas de madera en las que se ofrecerá a los visitantes platos típicos de la zona y multitud de lugares destinados al ocio.

Su oferta de actividades y ocio para todas las edades incluye pista de hielo, descenso sobre neumáticos y la presencia del 'Árbol de los Deseos', bajo el cual, todos los visitantes podrán pedir sus deseos para el próximo año.

El horario de este mercado -el más amplio de España- es de 11:00 a 22:00, salvo los sábados y festivos, cuando su cierre se retrasa hasta las 24:00. Permanecerá abierto hasta el 7 de enero del próximo año.