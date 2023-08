Un alga desconocida cambia el sabor del agua en zonas de Madrid: una persona hospitalizada 

Alerta en la localidad madrileña de Majadahonda por la hospitalización de una persona tras beber agua del grifo. Según ha recogido el digital Majadahonda Magazín, la vecina de este ayuntamiento y profesora de francés Myriam Torrico pasó por las Urgencias del Hospital Puerta de Hierro tras consumir agua del grifo.

Se trata de una problemática que ya había recogido TeleMadrid, puesto que desde hace varios días, los vecinos de la zona oeste de la comunidad madrileña -principalmente de Villaviciosa y Majadahonda- han mostrado sus críticas tras detectar mal olor en el agua que sale de sus grifos.

Tal y como recoge el citado portal, esta situación ha desembocado en una oleada de quejas y protestas al Canal de Isabel II, el organismo competente. Consultada por dicho portal, la afectada ha detallado que cinco después de haber tomado el agua del grifo: continúa padeciendo "vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, agotamiento, mareos…".

También ha deslizado que "al parecer han detectado nitratos agrarios. En mi caso olía y sabía a insecticida". No es el único caso, Ana Labrandero, otra vecina de Majadahonda ha indicado que "me ha pasado lo mismo, pensaba que era agua retenida de la tubería, huele y sabe fatal, de hecho metí agua en la nevera y pensé que era de la botella, la deseché e incluso he estado unos días hasta con dolor de cabeza".

El Canal de Isabel II apunta al motivo: un alga

El organismo competente ha emitido un comunicado en el que apuntan al motivo del mal sabor del agua. "Canal de Isabel II detecta una incidencia por mal olor en el agua en varios puntos de suministro de la zona oeste de la región. Se están ejecutando ya las maniobras y actuaciones necesarias para solventar esta situación. Su origen es la aparición de algas en el embalse de Valmayor, lo que ha provocado olor a tierra húmeda o moho, sin que afecte a la aptitud para el consumo", ha detallado en un comunicado.

"Canal de Isabel II ha detectado una alteración en las características organolépticas del agua en varios municipios del oeste de la región, que causa olor a tierra mojada o moho. Se debe a la aparición de algas en el embalse de Valmayor. Las medidas adoptadas ya han reducido el índice de olor a la salida de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Valmayor y se espera que en los próximos días este episodio remita totalmente. El olor, según la legislación vigente, es un parámetro indicador cuyo incumplimiento no afecta a la aptitud del agua de consumo. Canal de Isabel II lamenta las molestias ocasionadas y espera resolver esta incidencia a la mayor brevedad posible".