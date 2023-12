Un cohete europeo se queda en tierra por tirar sin querer unas piezas a la basura

En la primera mitad del 2024, el cohete Vega debía viajar al espacio para transportar un satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA). Sin embargo, todo parece apuntar a que se quedará en tierra. Y el motivo es de lo más llamativo: dos piezas necesarias para su puesta en órbita han acabado en la basura por error.

Como informa Xataka citando a European Spaceflight, la empresa italiana Avio, líder en propulsión espacial, es la encargada de la fabricación de este cohete. Sin embargo, ahora será recordada por una de las mayores meteduras de patas en la carrera espacial.

Dos de los cuatro tanques que necesita el cohete desaparecieron hace unos meses de la planta en la que se estaban fabricando, que se encontraba en obras de renovación. Pero la empresa no se dio cuenta de que las piezas no estaban hasta que no concluyó la reforma de la fábrica. Y entonces ya fue tarde.

Los dos tanques desaparecidos aparecieron en un vertedero de metal. Pero aunque esto parezca una buena noticia, no lo es. Estaban abollados y no podían usarse para el lanzamiento del cohete.

Pero lo peor no es eso, sino que ya no se fabrican esos tanques y no existe ninguna forma de comprar unos nuevos para completar la misión. Así que desde Avio tendrán que tomar una decisión: reutilizar los tanques de un cohete de 2021 o cambiar los tanques por los de su sucesor, el cohete Vega-C.