Un conductor de camión sufre un infarto en Alemania y cuando vuelve a España es despedido

Un camionero sufrió un infarto al volante mientras llevaba un encargo a Alemania. La respuesta a esto por parte de la empresa fue despedirle. Este acto ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ha obligado a la compañía a readmitir al empleado o entregarle 30.000 euros en concepto de indemnización.

Estos hechos datan del 12 diciembre del 2021. El trabajador al sufrir el infarto tuvo que ir a un hospital en Alemania, lugar donde se encontraba y donde permaneció ingresado tres días.

La empresa no recibió bien que el empleado no pudiese continuar su travesía hasta Suecia y después a Noruega, como tenía ordenado. Y pese a que recibió mensajes de tranquilidad por parte del superior, la compañía le hizo trabajar y no le organizó la vuelta a España, según La Voz de Galicia.

"Tuvo que continuar trabajando y conduciendo un camión de transporte internacional más de 500 kilómetros y, teniendo una baja médica, la empresa no lo trasladó a España hasta nueve días después", según explica el fallo.

Además, la vuelta la tuvo que hacer en el camión de otro compañero mientras realizaba siete repartos más. Hasta el 23 de diciembre no pudo volver a Elche, 11 días de trabajo seguidos tras un infarto.