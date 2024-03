Una española cae en la estafa del amor con el actor de moda en China

La estafa del amor sigue afectando a muchas personas en España. Esta vez le ha ocurrido a una mujer gallega que creía que estaba manteniendo una relación a distancia con el conocido actor de China, Luo Yunxi.

Tal y como ha relatado a La Voz de Galicia, la víctima ha asegurado que "me da mucha vergüenza estar contándote esto". "Sé que todo suena a locura, que parece surrealista y que cualquiera pensará que qué idiota va a caer en eso, pero así fue", ha explicado.

Aunque prefiere mantener el anonimato, la mujer, de 50 años, casada y con hijos, ha contado una historia que cada vez es más común. Tras recibir un mensaje privado desde una cuenta oficial, pensó que era él.

"Es más, él mismo lo justificó todo incluso antes de preguntarle. Me explicó que de vez en cuando revisan los nuevos seguidores para prestarles un poco más de atención. Además, me dice abiertamente que han estado notando que en algunos países les habían hackeado algunas cuentas haciéndose pasar por él y que por eso intentaba tener un trato más cercano", ha denunciado.

Tras usar la aplicación Line, la mujer siguió manteniendo conversaciones "cada vez más personales". "Me preguntó si querría irme a China a conocerlo y la verdad es que la respuesta fue sí. Estaba dispuesta a irme a China con él y dejar a mi familia, a mi marido y a mis hijos", ha contado.

La contradicción se produjo cuando vio otra cuenta oficial del actor en una parte en la que no estaba. "Ahí comencé a atar cabos", ha explicado.

"Lo sigo pasando mal, me enamoré de una persona que no existe. He llorado y sigo llorando un montón. Yo misma pienso que estoy loca, pero es que es así. Sé que lo que viví no es real, pero para mí lo era", ha reiterado.