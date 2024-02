Una nueva fuga de guardias civiles hace saltar las alarmas en Ibiza

La mitad de los agentes de la Unidad de Atestados de Tráfico de Ibiza abandonarán su cargo esta semana, en total son cuatro de los ocho agentes que dan este servicio los que se marchan dejando el departamento bajo mínimos. A esta situación se suma otros dos agentes que se irán a lo largo de este año.

Esta situación ha hecho saltar las alarmas entre las patronales de Ibiza e instituciones como el Consell d’Eivissa. Desde el consistorio del municipio, el President, Vicent Marí, ha reclamado el plus de insularidad para los trabajadores públicos destinados a Ibiza, según El Periódico de Ibiza y Formentera.

"Ibiza es un gran lugar donde trabajar, prosperar y donde ejecutar un proyecto de vida, pero para eso hace falta que los sueldos de los trabajadores públicos se adapten a la realidad. Lo que hemos conocido de la Guardia Civil es otro capítulo más de los que, por desgracia, nos llegan casi a diario de servicios públicos del Estado que merman la calidad de su atención en la isla por la falta de personal", han explicado fuentes del Consell d’Eivissa.

Para el Consell este plus "no es un derecho extraordinario, sino necesario para que los vecinos de Ibiza tengamos los mismos derechos que el resto del país. No pedimos ser más que los demás, pero no nos conformamos con ser menos".

La Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (PIMEEF) también ha descrito la necesidad de efectivos y reconoce el malestar por la situación de las bajas en las filas de los cuerpos de seguridad y de numerosos servicios públicos en el lugar.

Dentro de la Unidad de Atestados de Tráfico las plazas que deberían ocuparse son un total de 13 agentes, ahora con estas bajas, un equipo que debería estar completo se queda a menos del 30%.