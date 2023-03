La verdadera utilidad de las extrañas cucharas del McDonald's

NurPhoto via Getty Images

En el mundo de la alta cocina es habitual encontrarse con un cubierto sobre la mesa que no tienes ni la remota idea de para qué se usa. Ocurre en algunos eventos de categoría, como en ciertas bodas y convites, pero también en un ámbito absolutamente diferente como el de la fast food o comida rápida. Y si hay un ejemplo mítico, esas son ciertas cucharas de la cadena estadounidense McDonald's.

No, no se tratan de las cucharillas del café, pero sí las de un postre. Las del conocido helado McFlurry. Este cubierto de plástico destaca por su peculiar forma en la empuñadura, que tiene la forma de un tubo con un orificio cuadrangular. Esto ha generado cierta confusión a lo largo de los años entre los clientes de la compañía del icónico payaso de atuendo amarillo.

Un vídeo de TikTok ha vertido luz sobre la que es la verdadera utilidad de esta forma. Y no, no tiene nada que ver con cómo se consume el helado y, por tanto, con el cliente. Todo lo contrario. En la publicación de la cuenta del usuario @pabloecornejo, que ya va acumula más de 329.000 'me gusta', se explica que su utilidad está enfocada a una tarea de los trabajadores.

"¿Alguna vez has notado lo extraña que es la cuchara de los McFlurry?", con esta pregunta arranca la explicación que retrata una suerte de leyenda urbana sobre este cubierto. "Algunas personas piensan que se supone que funciona esto como si fuera un popote, pero solo tienes que intentarlo una vez para darte cuenta de que no funciona de esta forma", resumen de aquellos que tratan de usar ese hueco para sorber el helado.

El verdadero uso de la cuchara del McFlurry

Así, en la publicación de TikTok se detalla que su verdadero propósito "es bastante original y creativo", precisando que "lo que pasa aquí es que McDonalds no quiere limpiar sus propias batidoras después de [servir] cada McFlurry". En su lugar, "diseñaron esta cuchara que también funcionaría como una propia batidora".

Dicha explicación es acompañada de imágenes en las que se ve cómo se sirve uno de estos helados conectando la cuchara a la propia máquina, mientras se reparte el helado de una forma cómoda y sin pérdida de producto.