Qué es el tercil cálido del que habla la AEMET en su última predicción para España

De momento, frío. Algunos dirán que mucho, otros que lo normal para febrero, aunque se espera un nuevo 'bajón' del mercurio próximamente. ¿Pero qué va a pasar con el tiempo más allá de estas fechas? La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se ha lanzado a responder esa recurrente pregunta con un estudio que abarca tres meses, hasta finales de abril.

Según la predicción de AEMET, basada en diferentes modelos probabilísticos, es esperable que la temperatura media hasta bien entrada la primavera se encuentre en el tercil cálido en toda España, tras tomar como referencia el periodo entre 1981 y 2010.

¿Pero qué es eso de los terciles?

La AEMET trabaja con este concepto para sus modelos probabilísticos. A partir de sus registros históricos, de casi 30 años, las temperaturas del aire en superficie y las precipitaciones se dividen en tres grupos: inferior, central o superior, referidos a cada zona concreta. En el caso del 'mercurio'', estos terciles se denominan superior/cálido, intermedio/normal o inferior/frío.

El calor viene representado en tonos rojizos o amarillos, mientras que el frío se pinta con azules y morados. Así, el mapa de España para estos 90 días aparece entre amarillo y naranja, señal de que habrá una temperatura algo superior a lo habitual en este periodo. Entre medias, el blanco indica que no habría variación.

Las lluvias también tiene su particular tercil. El funcionamiento es similar, aunque cambia el código de colores. Los tonos rojos, amarillentos o marrones indican una previsión más seca, mientras que los verdosos son señal de que habrá más lluvia de lo habitual. Y, como antes, el blanco marca estabilidad con respecto a los registros de años atrás.

Según el mapa de AEMET, hay una buena noticia, al menos en parte de España. De aquí a abril hay una mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente en el este, sureste y Baleares. El resto del país se pinta de blanco.

No obstante, la entidad manda un aviso. Probabilidad no significa certeza absoluta y como tal apuntan que "que una zona esté marcada con el color correspondiente a una categoría no significa que haya certeza de ello, sino que es más probable que lo esté".