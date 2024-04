Roberto Brasero desvela la mayor alegría en tres años por lo ocurrido en Semana Santa

La Semana Santa de este 2024 no fue como muchos esperaban, ni para los viajeros ni para los cofrades. La lluvia fue la gran protagonista durante estos días, provocando cancelaciones de procesiones y de reservas hoteleras. Sin embargo, detrás de todo esto hay una muy buena noticia: la situación de los embalses en España.

Roberto Brasero, presentador de Tu tiempo en Antena 3, no ha dudado en poner en relieve la mayor alegría en tres años por lo ocurrido esta Semana Santa. "Hoy me ha gustado dar una alegría en el tiempo que hace 3 años que no podía dar: nuestros embalses superan el 60% de media en España", ha dicho durante la emisión.

La borrasca Nelson y las lluvias que tantos disgustos dieron a muchos españoles son las causantes de una cifra que no se superaba desde marzo de 2021. Durante la última las reservas de agua en el conjunto de España han aumentado en 2.968 hectómetros cúbicos. "Si quieres la cuenta fácil, es como si se hubieran llenado 3.000 estadios Bernabéu", bromea Brasero.

Aunque el presentador hace otra comparación para entender mejor el volumen de agua que ha caído en los últimos días en toda España: "Es como si se hubiera llenado desde 0 y hasta casi el tope el mayor embalse de España, el de La Serena". Y eso supone un incremento del agua embalsada del 5,3% en una semana, o lo que es lo mismo, la mayor subida de lo que llevamos de año.

Sin embargo, ese aumento del nivel de agua de los embalses no ha sido igual en toda España. La cuenca que más ha subido porcentualmente es la del Guadalquivir, que ha pasado del 30% al 43%, y le sigue la del Guadiana, que ha subido 8 puntos (49%). También han aumentado la del Segura un (23%) y las Cuencas Internas de Cataluña (16,4%).

Aunque Brasero ha querido dejar la mejor noticia para el final, y es que ayer casi se igualó la media de agua embalsada de los últimos diez años (63,5%). "¡Ese es muy buen dato! Y la verdadera alegría se la habrán llevado los andaluces a los que, gracias a estas lluvias, les han confirmado que no habrá restricciones este verano", concluye el presentador.