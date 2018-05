Los sondeos pronostican una amplia victoria del sí al aborto en Irlanda

El electorado de Irlanda ha aceptado en el referéndum sobre el aborto celebrado este viernes reformar la Constitución para liberalizar la legislación vigente, una de las más restrictivas y controvertidas de Europa, según un sondeo del diario Irish Times.

La encuesta, efectuada a pie de urna entre 4.000 personas, sugiere que el "no" obtendría en torno al 32 % de votos, frente al 68 % que respaldaría la propuesta del Gobierno del partido democristiano Fine Gael, una decisión que abriría la puerta a las terminaciones del embarazo sin restricciones durante las primeras doce semanas de gestación.

Irish Times exit poll suggests that the margin of victory for the Yes side in the referendum will be 68 per cent to 32 per cent – a stunning victory for the Yes side after a long and often divisive campaign.https://t.co/oclMHokatD