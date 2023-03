Ibai se calienta en directo y avisa a todos los miembros de la Kings League: "Si me vais a controlar..."

Si el After Kings está dando que hablar desde su inicio, el programa no está decepcionando. Desde el comienzo de la retransmisión el ambiente se percibió muy crispado por parte de todos los presentes, algo que se confirmó con el paso de los minutos.

Si Ibai fue uno de los rostros que más serios se mostró desde el comienzo, tenía una explicación. Según el streamer vasco, en el partido de la jornada 10, que enfrentó a su equipo contra Aniquiladores, se produjo un arbitraje "dudoso".

Las quejas de Ibai Llanos se centran en que en una de las últimas jugadas del partido, se le anuló un gol a su equipo por una jugada que no debió revisarse por el VAR, ya que no se correspondía con la reclamación del equipo de Juan Guarnizo.

Por este motivo, y tras escuchar un miembro del banquillo de Porcinos una conversación que tuvo como protagonista al CEO de la competición, Oriol Querol, Ibai Llanos explotó en Twitter: "Marcamos el 2-1 y uno de los CEOs de la Kings Lesgue pregunta a alguien de nuestro banquillo 'quién ha marcado? qué pena queríamos penaltis' El resto de la historia ya la sabemos. Jajaja" seguimos.

Este tuit ha sido tema de debate en el plató y Querol no ha desaprovechado la oportunidad para darle un recado a Ibai: "Este tema me aburre, lo que tenías que haber hecho era preguntarme y te habría explicado el contexto de la conversación. Es un tuit absurdo, que se basa en una falsedad".

Estas palabras se toparon con la respuesta de un Ibai enfadado por la reacción de Querol: "Si quieres te pregunto cuando vaya a tuitear. Si yo ya no tengo libertad en mis redes sociales, me parece fuerte. Si me vais a controlar las redes sociales tendré que ponerme candado y echaros a todos, presidentes, cámaras...", concluyó un Ibai muy contrariado con la opinión de Querol.