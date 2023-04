Medina Cantalejo 'jubila' a Mateu Lahoz y a Del Cerro Grande: no arbitrarán la próxima temporada

Los árbitros españoles han decidido pasar página y confiar en la nueva generación de colegiados para pitar los partidos de LaLiga. El presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, ha "jubilado" a los internacionales Antonio Mateu Lahoz y Carlos Del Cerro Grande y yay les ha comunicado que la próxima temporada no continuarán en activo, según avanza la Cadena SER.

El arbitraje español se queda así sin dos de sus colegiados con más experiencia en partidos internacionales que, si desean seguir ejerciendo tienen la posibilidad de pasarse al VAR, aunque en el caso de Matehu Lahoz parece difícil que acepte el puesto después de asegurar en una entrevista se mostrase crítico con el videoarbitraje y asegurar que no se veía encerrado en una sala: "Creo que me faltaría algo en el VAR, me gusta estar en el césped".

Mateu Lahoz empezó a arbitrar en 1992, en las categorías inferiores del fútbol español. En 2008, debutó en Primera División y desde entonces ha arbitrado más de 280 partidos en la máxima categoría del fútbol español. Además, también ha arbitrado en competiciones internacionales, incluyendo la Liga Europa, la Liga de Campeones y la Eurocopa. También ha sido árbitro en la última Copa del Mundo. Es conocido por su peculiar estilo de arbitraje, que incluye hablar con los jugadores, aspecto que le ha valido muchas críticas.

Por su parte, Carlos Del Cerro Grande inició su carrera como árbitro en 1999 y en 2006 ascendió a Primera División, donde ha arbitrado más de 230 partidos. Al igual que su colega Mateu Lahoz, también ha arbitrado en competiciones internacionales, incluyendo la Liga de Campeones de la UEFA, la Liga Europa y la Eurocopa.

La retirada de Mateu Lahoz y Del Cerro Grande llega en medio de un clima enrarecido en el Comité Técnico de Árbitros, cuya reputación se ha visto afectada por el 'Caso Negreira'; las diferencias entre los mismos colegiados sobre la aplicación de los criterios del VAR o la amenaza de huelga -finalmente no convocada- para protestar contra lo que consideran "una campaña" de continuos ataques desde los clubes de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank.