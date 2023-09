"Se acabó": la pancarta que han compartido las jugadoras españolas y suecas antes del partido

Se esperaba un gesto y llegó. No tan rotundo como algunos sospechaban, pero firme y evidente. Las futbolistas suecas y españolas se han unido antes del partido que ambas selecciones disputan este viernes para posar con el lema "Se acabó".

Tras los himnos y los posados oficiales de cada equipo, las jugadoras han hecho piña y se han mostrado con una pancarta que rezaba #SeAcabó Our fight is the global fight (Nuestra lucha es una lucha global)".

Ese hashtag ha sido el 'grito de guerra' del movimiento surgido a raíz del beso no coonsentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la celebración por el título mundial. A raíz de ese gesto, el fútbol femenino español ha dicho 'basta', recibiendo apoyos por todo el mundo por parte de sus compañeras y rivales.

En el momento de la foto de familia se han oído gritos a favor de Jenni Hermoso en las gradas del estadio Gamla Ullevi de Goteborg, que luce un casi lleno en un duelo del máximo interés deportivo, por medir a la primera y segunda del ranking y por reeditar la semifinal del reciente Mundial, entonces resuelta del lado español.

Pero no ha sido el único gesto. En uno de los fondos del estadio lucía otra gran pancarta con el lema "Se Acabó" y decorada con los colores suecos —fondo amarillo y letras azules— y los laterales rojos por la bandera de España, acompañada por otra que decía "Con vosotros, Jenni (Hermoso) y La Roja" junto a las banderas de los dos países..

En la previa del partido, las jugadoras suecas ya habían confirmado que se sumarían a la causa de la selección española con una acción que prefirieron no adelantar hasta el momento del choque. No ha sido la única selección internacional en posicionarse con las reclamaciones de las españolas, a las que les han llegado espaldarazos desde Australia, Dinamarca o EEUU, entre otros rincones.