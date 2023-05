Una temporada de insultos racistas a Vinicius: "No es fútbol, es inhumano"

El brasileño Vinicius Junior publicó este lunes un vídeo en sus redes recopilando los insultos racistas que ha recibido esta temporada en estadios como Mestalla, el Metropolitano, el Camp Nou, José Zorrilla y Son Moix, junto a un mensaje en el que pidió que se criminalicen estos actos, se pregunta "¿hasta cuando?" y recuerda que "el racismo es un crimen".

"Comprobado. Cada jornada fuera de casa trae consigo una sorpresa desagradable. Y esta temporada hubo muchas. Deseos de muerte, muñeco colgado, muchos gritos criminales... Todos registrados", denuncia.

"Pero el discurso siempre recae en "casos aislados", "un aficionado". No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión). Las pruebas están ahí, en el vídeo. Ahora te pregunto: ¿cuántos de estos racistas tenían sus nombres y fotos expuestos en páginas web? Respondo para hacerlo más fácil: cero. Ninguno para contar una triste historia o disculparse públicamente", añade.

En el vídeo aparecen escenas de Mestalla en el que le llaman "mono" a su entrada al estadio y desde varios puntos de la grada antes del incidente, así como los que sucedieron en uno de los accesos del Metropolitano antes del derbi, un grito de "negro cabrón" y "negro de mierda" cuando se retiraba por la banda en Pucela junto al sonido gutural de varios aficionados.

También un cántico "Vinícius muérete" en el Camp Nou o el grito "¡vete a recoger plátanos!" en Mestalla, además de mostrar el muñeco pintado de negro colgado de un puente en Madrid con su camiseta. "¿Hasta cuando?", pregunta en el final de vídeo en letras sobre negro el jugador brasileño. "El racismo es un crimen".

Vinícius pidió mano dura. "¿Qué falta para criminalizar a esta gente? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbarie cada fin de semana? El problema es muy grave y las notas de prensa ya no sirven. Echar la culpa para justificar actos delictivos tampoco. No es fútbol, es inhumano", sentenció.

"Estoy listo y preparado"



Dos horas después, Vinicius publicaba otro mensaje en su cuenta de Twitter para agradecer todos los apoyos recibidos estos meses y desde que este domingo fuese víctima de insultos racistas en Mestalla, durante le partido entre Valencia y Real Madrid.

"Negro e imponente. El Cristo Redentor apareció así hace poco. Una acción solidaria que me emociona. Pero, sobre todo, quiero inspirar y traer más luz a nuestra lucha", escribe el jugador del Real Madrid junto a una imagen del Cristo de Corcovado a oscuras con la luna llena de fondo.

La estatua monumental que corona el cerro del Corcovado, máximo símbolo de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, se quedó a oscuras este lunes durante una hora en solidaridad con el futbolista brasileño. "El Santuario Archidiocesano Cristo Redentor repudia los ataques racistas sufridos por el futbolista brasileño Vinícius Júnior el domingo 21 de mayo durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia", por la Liga española, informó la Archidiócesis de Río de Janeiro en un comunicado.

"Agradezco enormemente toda la corriente de cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en todo el mundo. Sé exactamente quién es quién. Cuenten conmigo porque los buenos son mayoría y no me rendiré", añade el astro brasileño.

"Tengo un propósito en la vida y, si tengo que sufrir más y más para evitar que las futuras generaciones pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado", remata Vinicius.

Los administradores del Cristo Redentor se sumaron a los mensajes de repudio al racismo que se multiplicaron este lunes en Brasil.

El propio Gobierno, en un comunicado, repudió "en los más fuertes términos" los insultos racistas que Vinícius Júnior "viene sufriendo reiteradamente en España" y exigió que las autoridades gubernamentales y del fútbol de ese país, así como a la FIFA, que adopten medidas "efectivas".

La Cancillería, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lamentó "profundamente que, hasta el momento, no hayan sido tomadas providencias efectivas para prevenir y evitar la repetición de esos actos de racismo".

La reacción del Gobierno brasileño a lo sucedido en Mestalla ha sido inmediata y dura, al punto que esos hechos fueron comentados por el propio presidente Lula este lunes, en declaraciones a periodistas al margen de la Cumbre del G7, en la ciudad japonesa de Hiroshima.

"No es justo que un joven pobre que triunfó en la vida y que se esta transformando en uno de los mejores futbolistas", sufra este tipo de ataques, declaró Lula, quien apuntó que "no podemos permitir que el fascismo y el racismo se tomen los estadios de fútbol".