La ayuda de 10.080 euros del SEPE para los parados trabajadores de corta duración

Para poder recibir la prestación por desempleo, conocida coloquialmente como paro, es necesario haber cotizado un mínimo de 360 días a lo largo de los últimos seis años y encontrarse en situación legal de desempleo.

No obstante, ello no quiere decir que las personas que no hayan alcanzado esa cifra de cotización no puedan tener acceso a una ayuda. En ese supuesto, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene disponible el subsidio por desempleo.

La ayuda está pensada para aquellas personas que no han logrado cotizar lo suficiente para poder acogerse a la prestación por desempleo. Su cuantía puede llegar a alcanzar un total de 10.080 euros si se cumplen ciertas condiciones.

En ese sentido, el SEPE detalla en su sitio web que los requisitos para poder beneficiarse del subsidio por desempleo son los siguientes:

- Estar desempleado o desempleada y en situación legal de desempleo.

- Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el acuerdo de actividad.

- Haber cotizado por desempleo al menos 3 meses, si tienes responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tienes, y no llegar a 360 días.

- No percibir (en términos brutos) rentas de cualquier tipo superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

- Ser menor de 52 años (a partir de esa edad se tiene que recurrir al subsidio por desempleo para mayores de 52 años).

Duración y cuantía

En cuanto a la duración de este subsidio, el Servicio Público de Empleo Estatal explica que la misma “depende del número de meses cotizados y de si se tienen o no responsabilidades familiares”.

Si no se tienen responsabilidades familiares, “el subsidio durará 6 meses si has cotizado 6 o más meses”, aclara el organismo.

Si se tienen responsabilidades familiares “el subsidio durará 3, 4 o 5 meses si has cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente”. No obstante, “el subsidio durará 21 meses, si has cotizado 6 o más meses (en este supuesto, el derecho se reconocerá por seis meses, y se puede prorrogar por períodos de 6 meses hasta su duración final)”, destaca el SEPE.

La cuantía del subsidio por desempleo asciende al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), o lo que es lo mismo, 480 euros mensuales.

Por lo tanto, si el beneficiario ha cotizado 6 o más meses y tiene responsabilidades familiares, la ayuda puede llegar a ser de un total de 10.080 euros (el resultado de multiplicar los 480 euros mensuales por los 21 meses de duración del subsidio).