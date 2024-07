El Banco Sabadell da largas sobre el inesperado retraso del regalo de 50 euros a sus clientes

Una de las promociones más jugosas del Banco Sabadell que tuvo lugar a inicios de verano parece haberse encontrado con problema. Se trata de una promo, que terminó el pasado 30 de junio de 2024, que regalaba un abono de 50 euros a aquellos que realicen compras por un valor igual o superior a 50€ con la tarjeta de débito BS Card Banco Sabadell.

Pues bien: según ha informado al HuffPost uno de los clientes de Banco Sabadell que ha cumplido las condiciones, y según hemos podido verificar por X, se están produciendo retrasos en la llegada de este abono de 50 euros, y la entidad bancaria no está respondiendo a los afectados que piden explicaciones.

A día de hoy, viernes 26 de julio, "todavía no hemos percibido los 50 euros brutos de bonificación", explica el cliente de Banco Sabadell que ha contactado con el HuffPost. "Me dicen que es un problema técnico que se solucionará en breve, pero llevan 3 días diciendo lo mismo".

Al echar un vistazo en X, comprobamos que otros clientes han usado la red social para preguntar por los retrasos a Banco Sabadell, pero todavía no han recibido respuesta.

Los requisitos que te permitieron participar en esta promoción

Para conseguir estos 50 euros, los clientes debían mantener activa tanto la Cuenta Online Sabadell como la tarjeta asociada en el momento del abono. Las compras que califican incluyen cualquier operación realizada con la tarjeta de débito que implique la adquisición de bienes o el pago de servicios, excluyendo operaciones de financiación.

Las operaciones anuladas no fueron consideradas para la promoción, y si hay una devolución del pago con tarjeta por el cual se beneficiaron de la promoción, el incentivo no será abonado. Banco Sabadell explica que se excluye del abono a aquellos que no cumplan con los requisitos exigidos o que hayan actuado de mala fe.