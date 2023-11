Así será la reforma del paro: más beneficiarios, cobrar antes e incluso ya trabajando

Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

Todo apunta a que será una de las primeras medidas estrella del nuevo Gobierno de coalición progresista, junto con una nueva subida del salario mínimo interprofesional para el que el Ministerio de Trabajo ya se ha citado a los agentes sociales. Otro de los grandes frentes económicos en los que trabaja el Ejecutivo se trata de la reforma del subsidio del paro -la ayuda de 480 euros a personas sin trabajo-, cuya propuesta remitirá a la Comisión Europea. Un texto al que ha tenido acceso la Cadena SER y que incorpora cuatro grandes novedades.

Hace solo unas semanas, El País sacaba a la luz que el Gobierno había pactado con Bruselas una reforma del subsidio del paro que tendría un claro objetivo, acabar con una de las grandes quimeras y retos pendientes en España, lograr incentivar el flujo en el mercado laboral. Para ello se apostaba por un modelo ya probado a escala europea y recomendado por la OCDE, cambiar las cantidades de la ayuda por desempleo -sin variar cuantía ni derecho adquirido alguno- para que en los primeros meses se cobrase más y se fuese reduciendo posteriormente.

Los cuatro grandes puntos que recoge este miércoles la SER no incluyen esa medida, que según esa misma información, se trataría de una propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos -cartera que ostenta la vicepresidenta primera, Nadia Calviño- y que Trabajo -cuya titular es la vicepresidenta segunda y responsable de Sumar, Yolanda Díaz- entiende como una "injerencia" en su competencia y que argumenta que no va a haber recorte alguno, recordando que el 80% de los parados no agota la ayuda y que esa propuesta ya la hizo el PP de Mariano Rajoy en 2012.

1- Ampliar el número de beneficiarios del paro

Así, la primera de las grandes novedades de la propuesta a la que ha tenido acceso la Cadena SER pasa por una ampliación del número de las personas que pueden acceder a la prestación por desempleo. Actualmente, esta ayuda la cobran unas 800.000 personas, pero el objetivo es acercarse al millón de beneficiarios.

¿Cómo? El Gobierno pretende incorporar a 152.000 nuevos beneficiarios, dando la posibilidad de que hagan uso de esta cobertura un grupo que actualmente no puede hacerlo, aquellas personas menores de 45 años sin cargas familiares.

2- Cobrar antes la ayuda

Otra de las claves de la propuesta de reforma tiene que ver con una queja muy habitual entre aquellos perceptores del subsidio por desempleo, la tardanza en cobrar. El motivo tiene que ver con la tramitación de la ayuda. Primero hay que solicitarla tras perder el empleo, pero para poder cobrarla tiene que pasar un mes de espera, lo que se traduce en un tiempo transitorio que puede causar perjuicio económico a la personas que se ha quedado sin trabajo. Para solucionar este escenario, en la reforma se propone acabar con ese mes de espera y que el paro pueda ser percibido desde el momento en que es aceptado.

3- Cambios en la revisión de la ayuda

En línea con la anterior, la propuesta de reforma también contempla cambios en el período de revisión de la ayuda. Esta pasará a ser de carácter trimestral, es decir, cada tres meses.

4- Compatibilizar el cobro de la ayuda con un nuevo trabajo

El cuarto punto sí estaba contemplado en la información desvelada hace dos semanas por El País, la posibilidad de seguir cobrando el paro, a pesar de haber encontrado un nuevo empleo, pero de forma temporal. La idea es que se pueda realizar al menos durante un mes, con la finalidad de que un trabajador no tenga que aceptar un empleo precario o inestable forzado por la necesidad económica. Y, al igual que con la solicitud de la ayuda y el inicio de cobro de esta, que no hay un intervalo sin ingresos hasta que se cobre el primer sueldo de dicho nuevo trabajo.