¿Cuántas veces puedo viajar con el Imserso esta temporada 2023-2024?

La temporada 2023-2024 de los viajes del Imserso está a poco de dar el pistoletazo de salida. Casi 900.000 plazas, viajes a todas las capitales de provincia y una mayor oferta en turismo cultural y de naturaleza son algunas de las novedades que trae esta nueva edición del Programa de Turismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Si bien los precios en esta nueva campaña se han incrementado -concretamente un 7,5% con respecto a 2022-2023-, la realidad es que sigue siendo una gran oportunidad para que todos los jubilados puedan disfrutar de estancias en zonas de la costa peninsular, en Canarias o hacer turismo de interior a unos módicos precios adaptados a sus necesidades.

Tanto es así que uno de los pensamientos que puede pasarse por la cabeza de todos los inscritos en el programa es cuántas veces al año pueden disfrutar de estos viajes del Imserso baratos y beneficiosos, en múltiples sentidos.

Los viajes que se pueden hacer al año con el Imserso

El número de viajes que podrás hacer con el Imserso al año, en esta temporada 2023-2024, es ilimitada, de acuerdo a lo recogido en la web de la entidad. No obstante, hay que tener en cuanta que el número de plazas sí que es limitada, a pesar del aumento considerable esta campaña. La adjudicación se basa en un sistema de puntos, por lo que es probable que no puedas ir a todos los destinos pensados si has realizado multitud de solicitudes.

Cabe recordar que para acceder a los viajes de este programa de Turismo Social tienes que figurar como pensionista por jubilación en la Seguridad Social, ser viudo y tener más de 55 años o tener al menos 60 años y ser pensionista porque estás disfrutando de un subsidio o prestación por desempleo.

A los viajes puedes ir acompañado de tu cónyuge, pareja de hecho o persona con la que mantienes una relación estable, así como con tu hijo, siempre que este último tenga un grado de discapacidad igual o superior al 45%.