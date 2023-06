El cultivo de algas se 'pudre' en España

Jean-Marie Hullot en flickr y Jmhullot en commons, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Las algas no consiguen hacerse hueco en el mercado español. Así lo demuestra el hecho de que el cultivo de macroalgas en España represente menos del 0,002 % del total de la acuicultura, una cifra ínfima.

El dato ha sido extraído del último informe de la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar). En el estudio se detalla que de las más de 327.000 toneladas que la cosecha de acuicultura obtiene en nuestro país, tan solo 5 proceden del cultivo de macroalgas (comúnmente identificadas como algas, a diferencia de las microalgas, que son organismos microscópicos).

En ese sentido, tal y como recoge EFE, el catedrático de Botánica de la Universidad da Coruña Javier Cremades atribuye la situación a una “falta de tradición y experiencia” con este cultivo, así como a dificultades burocráticas.

Cremades explica que, como país, “estamos muy atrasados en este tema. No hay tradición en el cultivo ni en el consumo de algas. La mano de obra es escasa y para conseguir concesiones hay mucha burocracia. Una empresa que quiera empezar puede estar dos o tres años de papeleos previos hasta que le dejen un sitio para cultivar”.

Asimismo, el experto destaca que el cultivo de macroalgas se enfrenta también a “problemas de rentabilidad y falta de mercado”. Por ello, muchas de las personas que han emprendido en este sector, se han visto obligadas a abandonar ante la falta de beneficios.

“Hay un montón de imponderables que si tú no tienes experiencia y no sabes, pues es muy difícil empezar. Es casi como una especie de artesanía. El artesano cuando ya sabe su oficio, pues hace las cosas bien, pero no se empieza de un día para otro”, añade el catedrático en declaraciones a EFE.

Amplio margen de crecimiento

La lectura positiva de estas cifras es que la producción de macroalgas en España cuenta con una tasa de crecimiento del 388%, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Las especies que se cultivan en estos momentos en España son el “kombu de azúcar”, la “lechuga de mar” y algas rojas conocidas bajo el nombre de “ogonori”, la mayoría en Galicia (83%) y el resto en Andalucía (17%).

A nivel mundial, la producción de algas es la segunda mayor actividad de la acuicultura, con 35,1 millones de toneladas cosechadas en 2020 (28,6 % del total) por valor de 16.541 millones de euros (5,9 % del total).

En cualquier caso, la situación en cuanto a la producción de macroalgas en Europa no difiere demasiado de la española. El viejo continente no llega a representar el 1% de esa producción mundial, que se concentra casi en su totalidad en Asia, con un 97%.