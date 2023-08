El Banco de España quiere que elijas el diseño de los nuevos billetes

La Unión Europea se prepara para un cambio monetario. Según ha informado el Banco de España a través de su cuenta de Twitter, la comunidad europea está desde ya trabajando en la renovación de los billetes que todos utilizamos a día de hoy.

"Tras 20 años, ha llegado el momento de actualizar nuestros billetes para que todos los europeos nos identifiquemos más con ellos. Estamos eligiendo temas para el nuevo diseño y queremos conocer tu opinión. Dánosla rellenando esta encuesta", señala en el tuit-

Esas palabras van acompañadas de un enlace en el que los ciudadanos pueden opinar y elegir acerca de la estética de los billetes (la temática, utilidad, representación y gustos...) Para ello, desde la UE ofrecen varias opciones para su caracterización: aves, ríos, manos, valores europeos...)

Al mismo tiempo, en cada opción hay un pequeño texto en el que se indica y explica el argumento de dicha idea así como el posible diseño que presentaría el billete. Para cada pregunta existen varias opciones, desde "Me gusta mucho" hasta "no me gusta nada".

A continuación y dependiendo de la respuesta que haya dado previamente, se le pregunta sobre los motivos de su contestación: "¿Qué no le gusta?" o "¿Qué le gusta?", en la que se ofrecen hasta diez posible respuestas para argumentar la posición adoptada.

Con esta iniciativa, tanto la Unión Europea como el Banco de España buscan que los ciudadanos se sientan identificados con los billetes que van a utilizar en el futuro, dando voz y voto a todos ellos y haciéndoles partícipes, haciendo uso de las redes sociales y las posibilidades que estas ofrecen, de una decisión que para muchos puede ser muy importante.