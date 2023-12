El Gobierno rebaja una décima el déficit de 2024 a las comunidades y dos el de los ayuntamientos

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno va a relajar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para el año 2024.

Después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes, Montero ha anunciado que las autonomías tendrán un objetivo de déficit del 0,1% frente al 0% que tenían fijado para el próximo año; mientras que para las administraciones locales el margen es mayor, pasando de un superávit del 0,2% al 0%, lo que se conoce como equilibrio.

Estas tres décimas serán asumidas por la Administración General del Estado, ha explicado Montero, de tal modo que el objetivo de déficit pasará del 3% al 2,7%.

Además, la vicepresidenta ha asegurado que las comunidades recibirán el próximo año los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros, un 14,9% más respecto a 2023. La cifra incluye los 134.658 millones de euros de las entregas a cuenta, un 8,3 % más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones.

Los municipios y provincias recibirán en 2024 "la cifra récord" de 28.557 millones de euros del sistema de financiación. Es decir, un 22,6% más de recursos procedentes del sistema de financiación local que en 2023, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2022.

Respecto a la deuda de las comunidades autónomas, Montero ha asegurado que deberá ser del 21,7% en 2024, del 21% en 2025 y del 20,3% en 2026.

Asimismo, en la reunión la vicepresidenta cuarta ha expresado que existe voluntad en el Ejecutivo de extender hasta 2024 la compensación a los ayuntamientos de las liquidaciones negativas del año 2020, derivadas del impacto de la pandemia. Según los datos del Ministerio, hasta el año que viene quedarían pendientes de reintegrar 759 millones de euros, dando un total de 3.140 milones desde 2022.

Advertencia al PP

En esta rueda de prensa, Montero ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto, paso primero para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Preguntada por la capacidad de veto que tiene el PP en el Senado al objetivo de estabilidad, Montero ha recordado que, de no aprobarse, los objetivos de déficit serán los que se remitieron en abril a la UE, es decir, una décima menor en el caso de las autonomías y dos décimas más de superávit en el caso de las administraciones locales. "El PP se estaría tirando piedras sobre su propio tejado, perjudicando la capacidad de gasto de sus propias comunidades autónomas por la confrontación política", ha aseverado.

También ha recordado que, de no aprobarse los Presupuestos, las cuentas de cada comunidad autónoma, de aprobarse, también decaerían. "Porque los objetivos de estabilidad no son los del Gobierno de España, son para cada uno de los subsectores". Es decir, los objetivos serían más severos y no tan flexibles como los previstos para 2024. "Serían ilegales los objetivos aprobados por parte de las comunidades y los ayuntaminetos", ha afirmado Montero, que ha recordado que el Plan de Estabilidad es "un compromiso con Europa".