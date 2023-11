El Imserso da un regalo de más de 500 euros por Navidad a estos pensionistas

La Seguridad Social quiere que los pensionistas tengan unas buenas navidades. Ante los gastos extra de estas fecha, por medio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), varios son los que podrán recibir una paga extra de 525 euros por Navidad además de la pensión habitual.

Buena parte de los pensionistas tienen una paga extraordinaria en junio y en noviembre. Del cobro de las mismas están excluidos los que actualmente están percibiendo una pensión no contributiva y es precisamente este colectivo al que esta dirigidos estos más de 500 euros.

No obstante, el hecho de estar cobrando una pensión no contributiva no es la única condición sine qua non para recibir la citada extra. Para ello, es necesario cumplir con también los siguientes requisitos:

- No tener una vivienda en propiedad.

- Poder certificar que se es inquilino en la vivienda en la que se reside. Así, es esencial tener un contrato de arrendamiento a su nombre que debe estar firmado al menos un año antes de la fecha en la que se solicite la paga extra.

- Estar domiciliado en la vivienda al menos 180 días antes de la fecha de solicitud.

- No ser cónyuge o familiar hasta el tercer grado de parentesco del dueño de la vivienda en la que residente el solicitante de la paga extra.

Sumado a ello, se advierte que si varias personas conviven en el domicilio y todos ellos están percibiendo una prestación no contributiva, solo cobrará este extra uno de ellos. De igual manera, se recuerda que este paga tiene como fin contribuir a hacer frente al pago mensual del alquiler, de ahí que sea requisito indispensable que se tenga que presentar el contrato de arrendamiento.

¿Cómo se solicita y cuándo se cobra esta paga extra de Navidad?

La gestión de las solicitudes de esta paga extra de Navidad corre a cargo de las comunidades autónomas, por la que la solicitud se tiene que presentar en las mismas oficinas en las que se gestionan las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. La fecha límite para hacer el trámite es el 31 de diciembre de 2023.

En cuanto al momento en el que se cobrará esta extra, pueden variar ya que depende de las entidades bancarias la fecha de acreditación. No obstante, ciertos bancos han hecho público que ya han empezado a enviar los primeros pagos a partir del 24 de noviembre. Se espera que los más rezagados realicen el depósito en diciembre.