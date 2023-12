Estas son las 14 cosas que cubre el seguro del hogar y casi nadie sabe

Contratar un seguro de hogar es una de las prioridades cuando se adquiere una vivienda. Cubrir daños y desperfectos ocasionados por el uso o por algún accidente, poder contactar en cualquier momento con la aseguradora y notificar alguna incidencia o incluso salvaguardar la protección de los residentes, son solo algunos de los requisitos que cualquier persona demanda de un seguro de hogar.

Como ocurre con todo, cada dueño o inquilino de la vivienda tiene sus propias prioridades y criterios en base a los cuales decantarse por una u otra compañía en función de las prestaciones que estas ofrezcan.

Muchas de ellas ofertan infinidad de supuestos en los que el seguro cubriría los daños y desperfectos, en algunos llegan a asegurar cosas que no se encuentran ni siquiera dentro del hogar. Por este motivo, les detallemos en esta lista cuáles son algunas cosas que cubre el seguro y que seguramente desconocían.

Protección digital de menores

Cada vez se ha vuelto más importante. Tener hijos o menores a cargo supone una responsabilidad que en ocasiones puede suponer un quebradero de cabeza, como ocurre actualmente con las pantallas y dispositivos digitales. Para ayudar en esta tarea, hay aseguradoras que ofrecen protección o servicios que miren por el bien del menor a la hora de acceder a determinados entornos digitales.

Borrado de la huella digital

En este mismo sentido, se encuentra otra de las coberturas que una aseguradora puede ofrecer: eliminar el rastro de las búsquedas que se hayan realizado tanto en redes sociales como en Internet.

Esta es especialmente útil en casos en lo que los ciberdelincuentes pueden obtener datos no consentidos (económicos, personales, imágenes...) para llevar a cabo prácticas delictivas.

Asistencia y ayuda informática

Sin salir del terreno digital, también es importante el servicio y la atención informática, algo que en muchas aseguradoras ofrecen con el objetivo de que la cobertura a Internet, los problemas que puedan surgir en los ordenadores, etc. no sean un impedimento.

Anular tus tarjetas de crédito/débito

Uno de los problemas que en los últimos tiempos ha adquirido una gran importancia son los derivados de las tarjetas de crédito. Una pérdida, robo o extravío de una de ellas puede ser solucionado con la actuación de la aseguradora, que puede anularlas o bloquear el teléfono si es uno de los métodos de pago si fuera necesario.

Pérdida de llaves o reposición de cerraduras

En el caso de que la cerradura de casa se haya roto por cualquier motivo y las llaves no te permitan entrar en el domicilio, las aseguradoras se hacen responsables de enviar a un cerrajero para que cambie la cerradura y solucione le problema.

Hurto o robo fuera de tu casa

Esta es una de las que antes mencionábamos como "fuera de casa". Y es que, algunas pólizas de seguros también incluyen la posibilidad de cubrir la cuantía económica perdida como consecuencia de un robo o hurto. En estos casos cada aseguradora establece sus propios límites.

Labores de bricolaje

En el caso de que realizar tareas domésticas no sea lo tuyo, no tienes por qué preocuparte, ya que muchos seguros ofrecen la posibilidad de que sus asegurados pidan asistencia si ocurre cualquier incidencia: cambiar el grifo, colgar una lámpara, etc. Por norma general, este tipo de servicios tiene también un límite máximo de intervenciones anuales.

Comida en mal estado en el frigorífico

Si ocurre un incidente por el cual se va la luz o cualquier tipo de avería similar, por lo general, los seguros hacen frente a las pérdidas económicas ocasionadas. Para ello es necesario demostrar lo ocurrido principalmente con los tickets de las compras.

Servicio médico y psicológico

Esta es otra de las más llamativas, ya que en muchos casos el seguro del hogar permite recibir este tipo de asistencia durante todo el año.

OVE (objetos de valor especial)

En este caso, se hace referencia a bienes con un gran valor objetivo; es decir, antigüedades, cuadros, tapices, colecciones o similares. Para poder acceder a este servicio, será necesario comunicarlo a la empresa aseguradora y conocer bien el límite económico al que puede hacer frente la empresa.

Enfermedad fuera de casa

Si eres un aventurero y aficionado a los viajes, el seguro de hogar puede ser un gran aliado. Y es que, en el caso de que se produzca cualquier problema de salud, muchas aseguradoras ofrecen cobertura económica con los gastos derivados de dicha asistencia.

Placas solares

Si tiene placas solares en su domicilio, esta opción es más que interesante. Y es que, también pueden estar aseguradas ante cualquier imprevisto o accidente que ocurra, como puede ser un incendio, robo o similar.

Replantar jardines

En el caso de que cuente con un pequeño huerto o terreno destinado para plantar árboles, el seguro de hogar podría encargarse de cubrir económicamente la replantación. Esta demanda fue muy destacada durante el episodio de Filomena en la Comunidad de Madrid.

Testamento online

Por último y regresando al mundo digital, algunas aseguradoras permiten realizar un testamento online. Para ello, ponen a su disposición todo tipo de asistencia y orientación para llevarla a cabo correctamente.