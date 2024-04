Estas son las nuevas cuatro monedas de euro que encontrarás en tu cartera

A lo largo de este año 2024 vas a poder encontrar en tu cartera hasta cuatro nuevas monedas de dos euros. Dos de ellas se han acuñado en España, una en Alemania y la cuarta moneda se ha fabricado en Bélgica.

La primera de las piezas españolas se ha acuñado para homenajear al Cuerpo Nacional de Policía con motivo de su 200 aniversario. Puede identificarse por contar con el emblema de la organización.

La otra moneda española se encuentra “dedicada a Sevilla y al conjunto monumental declarado en 1987 Patrimonio Mundial por la UNESCO, formado por el Real Alcázar, la Catedral hispalense y el Archivo de Indias”, tal y como ha anunciado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa.

La nueva moneda de dos euros alemana ha sido acuñada en honor a uno de sus 16 estados federados: Mecklemburgo-Pomerania Occidental. El Parque Nacional de Jasmund se encuentra ilustrado en la pieza.

En el caso de Bélgica, la moneda conmemora la Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea. El hecho se homenajea a través de una pieza en la que hay presentes 27 golondrinas (una por cada Estado miembro) y figura la inscripción ‘BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2024’.

Cada país puede emitir un máximo de dos monedas conmemorativas al año

El Banco Central Europeo (BCE) detalla en su sitio web que “cada país puede emitir dos monedas conmemorativas al año” y que lo que las diferencia es “el motivo conmemorativo que figura en la cara nacional”.

Además, “solo puede acuñarse con carácter conmemorativo la moneda de dos euros”, precisa el BCE. Estas monedas son de curso legal en toda la zona euro pese a ser especiales, por lo que deben ser aceptadas en cualquier país.

La primera moneda conmemorativa de dos euros la emitió Grecia para festejar la celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas del año 2004.

La primera moneda conmemorativa en euros emitida en España se acuñó en el año 2005 para recordar el IV centenario de la primera edición de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.