Las 6 casillas desconocidas que te pueden beneficiar en la declaración de la Renta

En plena campaña de la Renta 2023-2024, persisten las dudas sobre las deducciones, especialmente para las madres. La Agencia Tributaria ha ampliado la deducción por maternidad y los gastos de guardería como parte de las novedades de este año. Normalmente, si la AEAT puede calcular automáticamente, no hace falta incluirlos en las casillas 1911 a 1916.

Sin embargo, si la Agencia Tributaria no dispone de esa información, se dará un aviso al contribuyente para que no olvide completar esas casillas. En este artículo, explicaremos cómo intervenir en la Declaración de la Renta si eres o has sido madre para poder deducir ciertas cantidades o gastos.

¿Qué significan las casillas 1911 a 1916 y quiénes tienen derecho a deducción por maternidad?

Para entender esto, es esencial ubicarse en la Renta Web para señalar la deducción de maternidad y los gastos de guardería adicionales (casillas 1911 a 1916). Están en los apartados de la declaración bajo "deducciones familiares (maternidad, discapacidad y familia numerosa)". Una vez allí, se ve la línea "Por maternidad. Ejercicio 2023 y ampliación de la deducción en los ejercicios 2021 y 2022".

Concretando el significado de cada una de estas casillas en la Declaración de la Renta 2023-2024:

1911: cantidad de hijos que otorgan derecho a la deducción por maternidad.

1912: aumento de la deducción.

1913: Aumento por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

1914: cantidad de hijos que otorgan derecho a la deducción por maternidad.

1915: aumento de la deducción.

1916: aumento por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

Para rellenar las casillas 1911 a 1916, se necesitan datos del cálculo de ampliaciones por maternidad y aumento de gastos de guardería de cada hijo con derecho:

Fecha de nacimiento.

Importes de la deducción.

Importe de las cotizaciones de la Seguridad Social.