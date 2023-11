Las alternativas al Imserso con las que viajar barato si te has quedado sin plaza

El 26 de octubre fue una fecha marcada en el calendario entre los jubilados inscritos en el Imserso. Este día se abrió el plazo para comprar los viajes del Programa de Turismo Social. Un pistoletazo de salida que se saldó con largas colas en las agencias de viaje que gestionan dichos viajes y caídas en la web de reservas.

Así, y a pesar de que las plazas para los viajes del Imserso en esta campaña 2023-2024 han aumentado hasta alcanzar casi las 900.000, son varios los que se han quedado en lista de espera para poder poner rumbo a su destino predilecto en las fechas deseadas.

No obstante, no disponer de un sitio en esta edición no es sinónimo de que no puedas viajar a precios razonables, y es que son varias las alternativas para disfrutar unos días en destinos nacionales e internacionales si estás jubilado o ya tienes una edad avanzada.

Alternativas al Imserso

Entre los portales especializados, uno de los más conocidos es Mundosénior, un agencia que ofrece viajes a destinos de la costa peninsular, como Girona, Alicante, además de a las islas y a países europeos. Así, es posibles viajar ocho días a Mallorca por 425 euros por persona o disfrutar de un circuito por Portugal durante 6 días desde 325 euros.

Sumado a ello, desde Viajes El Corte Inglés cuentan con Club de Vacaciones, un turoperador que ofrece viajes nacionales para rutas para mayores de 60 años.

Asimismo, Mapatours, en su catálogo senior, dispone de viajes a destinos nacionales e internacionales a precios razonables. Por ejemplo, ir a Italia ocho días, con hotel y transporte incluido, es posible desde 1137 euros, mientras que un tour por Inglaterra el mismo número de días y con las mismas prestaciones puedes reservarlo desde 1410 euros.