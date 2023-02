Precio de la luz para mañana 17 de febrero: estas son las horas más baratas y más caras

El precio de la luz baja a 133,56 euros MW/h este viernes 17 de febrero si se compara con el de este jueves. Estas variaciones diarias (y horarias) afectan a los usuarios que tienen contratada la tarifa regulada, que es la que indexa sus precios a la subasta de energía del mercado mayorista.

Por eso, dependiendo de la franja horaria en la que se utilicen los electrodomésticos en los hogares o se enciendan las luces, el coste será mayor o menor. Por eso conviene conocer los precios de la electricidad en cada momento para así poder hacer un uso eficiente y con cabeza de la energía y no solamente evitar sustos en las facturas a final de mes, sino también ahorrarnos unos euros.

Según los datos del Operador del Mercado Eléctrico de la Energía (OMIE) el precio medio de la energía para este viernes 17 será de 133,56 euros MW/h, ligeramente inferior al que marcó este jueves, que se fijó en 145,81 euros MW/h. Sin embargo, esta cifra no tiene aplicada aún la compensación que se da a las empresas gasistas, que a la hora de publicación de esta información aún no se conocía, por lo que el precio final podría variar.

¿Cuándo podré encender la luz sin procuparme?

Las mejor hora para encender la luz y evitar suspiros de angustia frente a las facturas a final de mes será entre las 5.00 y las 6.00 horas, cuando su precio caerá hasta los 110 euros MW/h.

Por el contrario, la peor franaja horaria para ponerse a cocinar, planchar o ver la tele será entre las 20.00 y las 21.00 horas, cuando su precio se disparará hasta los 162,09 euros MW/h. Durante ese periodo saldrá más a cuenta leer a la luz de las velas.

Evitar el consumo fantasma

Después de que la inflación haya subido dos décimas en enero, y aunque la electricidad no ha protagonizado dichas subidas, conviene adoptar una serie de gestos cotidianos que ayuden a limitar el ahogamiento que sufren las economías de los hogares desde hace ya meses.

En materia energética, ahorrar es más sencillo de lo que parece. Desenchufar los electrodomésticos que no se estén usando puede anular el consumo fantasma. No solamente consumen los pilotitos del stand by, una tostadora enchufada también produce un gasto mínimo, ya que su alimentador recibe electricidad de manera constante. Desenchufándola, se puede conseguir un ahorro de unos euros al año.

Utilizar regletas que permitan apagar todos los elementos que estén enchufados también es una manera ideal de mantener a raya el consumo, así como no mantener enchufados cargadores de móvil o de ordenador sin motivo. Entre tostadoras y cargadores, el ahorro se puede notar un poco más en las facturas.

Estos son algunos de los consejos que los usuarios pueden encontrar en las páginas web de organizaciones de consumidores como la OCU o FACUA, además de en las propias sedes electrónicas de las empresas energéticas y organismos públicos.