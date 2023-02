Precio de la luz mañana 4 de febrero: estas son las horas más baratas y más caras

Los consumidores de la tarifa regulada de luz están de enhorabuena, y es que este sábado 4 de febrero pagarán algo menos que este viernes por encender la luz. Los precios variables afectan a los clientes que tienen contratada la tarifa del Mercado Regulado, que es aquella que se indexa a los precios del mercado mayorista.

Por eso, uno de los medios más recomendables para mantener bajo control el gasto en las facturas es conocer las franjas horarias más ventajosas para poner lavadoras, cocinar o planchar las camisas. Los datos del Operador del Mercado Eléctrico de la Energía (OMIE) marcan un precio medio de 125,60 euros/MWh para este sábado. La cifra supone una reducción de un 10% aproximadamente con respecto al de este miércoles, que experimentó una ligera subida en comparación con el jueves.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese precio a la hora de publicación de esta información está aún pendiente de sufrir una variación, ya que aún se debe aplicar el mecanismo de compensación a las empresas gasistas de generación eléctrica.

¿Qué hora es la mejor para poner las lavadoras este sábado?

La hora más rentable para utilizar la energía eléctrica en los hogares será entre las 16:00 y las 17:00, cuando el precio será de 87,6 euros MW/h.

Por el lado contrario, la franja horaria en la que conviene no encender la vitrocerámica, ni enchufar la plancha del pelo, ni nada que no sea vital, será al inicio de la jornada entre las 00:00 y la 1:00, cuando alcanzará la cifra de los 158,09 euros MW/h.

Empieza a ahorrar desde ya

La inflación no da tregua y en enero marco un ligero repunte de una décima, que la situó en el 5,8%. Sin embargo, si se miran los productos uno a uno, la electricidad ha experimentado un bajón especialmente pronunciado, lo que ha provocado que el pasado mes de enero marcara el precio más bajo de los últimos dos años.

Pero no conviene relajarse, ya que los alimentos no dejan de crecer, y la cesta de la compra se encuentra en unos niveles nunca vistos, algo que quedó patente en Navidad. Y es que a pesar de la bajada del IVA a los productos básicos, la tendencia no se frena y sigue al alza.

Por eso, conviene tener en cuenta algunos trucos para rebajar la factura de la luz. Organizaciones de consumidores como la OCU, o incluso empresas energéticas como Repsol o Iberdrola, han puesto a disposición de los consumidores algunos consejos para poder ahorrar y que pueden encontrarse con una búsqueda rápida en Google.

Entre ellos, aquellas familias que estén pensando en renovar sus electrodomésticos deberían tener en cuenta la eficiencia energética de los mismos. A veces pagar un poco más sale más rentable que ahorrar en la compra y sin embargo pagar más mes a mes en la factura de la luz. Ojo especialmente a las neveras, que son los electrodomésticos que más consumen.