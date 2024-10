Buenas noticias para las amas de casa: puedes cobrar 500 euros en octubre si cumples estos requisitos

El de las amas de casa es un colectivo que se encuentra desde hace años en el centro de las miradas debido a que a pesar de desempeñar un trabajo esencial no cotiza por su labor.

Ello provoca que al llegar a la edad de jubilación, no tengan derecho a la pensión contributiva al no cumplir el requisito de haber cotizado durante un mínimo de 15 años a lo largo de la vida laboral.

Pese a ello, hay buenas noticias, ya que a las amas de casa sí que les pertenece una pensión de 7.250,60 euros anuales, o lo que es lo mismo, 517,90 euros al mes en 14 pagas. Se trata de la pensión no contributiva, una prestación para la que no se exige tiempo alguno de cotización y que puede ser solicitada este mismo mes de octubre.

En cuanto a esta clase de pensión, la Seguridad Social detalla en su sitio web que se trata de una “prestación económica que se reconoce a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo”.

No obstante, ello no significa que sea una pensión universal. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) aclara en su guía sobre la pensión no contributiva de jubilación que es necesario cumplir las siguientes condiciones para recibirla: