Un prestigioso economista vaticina una buena noticia para los hipotecados

AFP via Getty Images

El economista Gonzalo Bernardos, una de las caras más conocidas en España por sus análisis y predicciones económicas en sus numerosas apariciones televisivas, ha lanzado un mensaje positivo pese a la situación crítica de algunos de los principales bancos del mundo.

La estrepitosa caída del Silicon Valley Bank propició una cascada de malos augurios que podrían extenderse al resto de los mercados internacionales. El pasado miércoles, el IBEX-35 perdió un 3,51% de su valor en el momento del cierre, una caída que no se producía desde hace casi un año y medio.

En este escenario las cábalas y pronósticos siempre son bienvenidos, pero si hay algo que caracteriza al mercado bursátil es su capacidad para sorprender y ser totalmente imprevisible por lo que en numerosas ocasiones, pese a las estimaciones, análisis y cálculos, la banca actúa de manera desconcertante.

Silicon Valley arrastra a nuevos bancos

El desplome actual de Silicion Valley Bank, acompañado por la caída de Credit Suisse podría provocar el efecto dominó en las bancas del mundo, golpeando con especial dureza a los mercados europeos, pero no todo son malas noticias para Bernardos, que en estos momentos anticipa un pequeño respiro para los bolsillos de los españoles.

La incertidumbre que se proyecta como resultado de estas últimas horas, mantiene con el corazón en un puño a los principales damnificados: los ciudadanos.

El colapso de las bancas nunca es buena señal pero ante esta situación, la única posibilidad sería continuar subiendo los tipos de interés, que de por sí se ubican en cifras muy elevadas en los últimos meses como consecuencia de la inflación.

Buenas noticias para las hipotecados españoles

Pero este aumento, según Bernardos, no se llevará a cabo "durante bastante tiempo". La respuesta se encontraría, como bien indica el economista en que "no tiene sentido que la Reserva Federal por un lado eche mucho más dinero al mercado y por otro lado con la subida, los quite".

Como consecuencia directa esto se traduce en una "buena noticia para los hipotecados en España", ya que no verán aumentados los tipos de interés por enésima vez. Pero, al margen de la decisión que estime oportuna la Reserva Federal norteamericana, en Europa todas las miradas se centran en la reunión del Banco Central Europeo, donde se decidirá si se suben los tipos de interés del 3 al 3,5%.

Bernardo tiene clara cuál sería la opción correcta: "Si el BCE hiciera bien su trabjo, la subida del 3 al 3,5% quedaría abortada porque en Europa puede haber peligro de contagio en otros bancos".