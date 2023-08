Santiago Niño Becerra comparte un anuncio del Banco de España y pone la puntilla

El economista Santiago Niño Becerra, uno de los expertos que anticipó la crisis del 2008, suele compartir en su perfil de Twitter noticias sobre economía española acompañadas de apuntes y anotaciones. Así lo ha hecho este domingo al poner la puntilla al Banco de España.

Niño Becerra ha compartido en la red social una noticia del medio Cinco Días en la que la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, destacaba la importancia que debe tener el euro digital en el futuro y descartaba posibles colisiones con los métodos de pago privados.

“El objetivo del euro digital no es desplazar a las soluciones de pago privadas, sino aumentar el número de opciones a disposición de los usuarios para realizar pagos", aseguró. Y añadió: "Creemos que hay espacio suficiente para que coexistan un euro digital y las soluciones de pago privadas”.

La subgobernadora matizó que la moneda oficial sería solo un medio de pago básico, y que las compañías intermediarias podrían crear servicios complementarios de valor añadido. “Esperamos que el euro digital permita el desarrollo de nuevos servicios financieros y de pago paneuropeos por parte del sector privado, lo que le permitiría competir con soluciones no europeas”, resaltó.

Ante esto, el economista ha dejado una reflexión: "No digo que no llegue a ser necesario que se sepa que Ud. ayer se tomó un café con leche a las 17:50 en el bar X de la calle Z de la ciudad C del país P, pero es incuestionable que con una moneda digital será inevitable que se pueda saber".