Estos son los pensionistas que no cobrarán la paga extra en junio

Según ha publicado el digital 65yMas, la gran mayoría de pensionistas ya tienen a la vuelta de la esquina la paga extra de verano, que al igual que la de Navidad no ha sufrido cambios para este ejercicio. No obstante, hay un grupo de mayores que no recibirán el ingreso a finales de mes por un motivo concreto.

Cabe recordar que las prestaciones de jubilación se distribuyen de forma general en 14 pagas, es decir una mensualmente a la que hay que sumar las extraordinarias de verano y Navidad. No obstante, y según el citado portal, hay dos excepciones a la norma.

Se trata de dos casos en los que las prestaciones por jubilación se reparten en 12 pagas, puesto que tienen prorrateadas las extras. Esto afecta a aquellos que perciben las pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o por enfermedad profesional. Al igual que las prestaciones no contributivas por jubilación o invalidez.

En estos escenarios, los pensionistas no verán en su cuenta bancaria el doble del importe que vienen percibiendo mensualmente, puesto que esas extras ya están incluidas en las cuantías que vienen recibiendo.