Supermercados abiertos el 1 de noviembre: horario de Mercadona, Lidl, Día, Carrefour, Alcampo

Corbis via Getty Images

El día 1 de noviembre, festivo en todo el territorio nacional, tradicionalmente se ha caracterizado por que la mayoría de los establecimientos permanecían cerrados a cal y canto, al ser un día marcado en rojo por todos en el que el recuerdo a los seres queridos que han fallecido. Pero en los últimos años, esta tendencia ha ido variando, hasta el punto de que muchos de los supermercados abren todo el país abren indistintamente.

Horario de Mercadona el 1 de noviembre

La cadena de supermercados más reconocida a nivel nacional no abrirá en todo el día, debido a la política de empresa que, desde hace años le acompaña y por la cual los domingos y festivos permanece cerrado salvo excepciones muy puntuales, como Nochebuena o Nochevieja. El 1 de noviembre no se corresponde con una de esas excepciones por lo que no se abrirá ningún establecimiento en todo el país.

Horario DÍA

En el caso de los supermercados DIA ocurre algo parecido a Mercadona. Mientras que sí existen excepciones en el calendario, el 1 de noviembre no está incluido en la lista de días festivos en los que sí abren sus puertas.

Pese a ello, en algunos puntos del país sí abrirán -algunos con horario reducido y otros con horario normal-, por lo que se recomienda consultar en su web antes de acudir al establecimiento.

Horario Lidl

La centenaria marca alemana, que en este caso sí abre los domingos y algunos festivos -aunque con horario reducido en muchos casos-, abrirá las puertas a sus clientes a las 10:00 y cerrará a las 15:00 el próximo 1 de noviembre.

Al igual que ocurre con el DÍA, dependiendo de cada supermercado, podrá haber variaciones en cuanto al horario o apertura, por lo que se aconseja consultar en la página oficial.

Horario Carrefour

Los supermercados Carrefour, entre los que se incluyen Carrefour Express, Carrefour Bio o Carrefour Market, se han caracterizado en los últimos años por tener diferentes turnos y horarios en función del día, la localidad y el establecimiento.

Por lo general, suelen permanecer abiertos de 10:00 a 22:00 domingos incluidos, aunque en función del municipio puede variar, al igual que ocurrirá durante el 1 de noviembre. Para evitar sorpresas, es mejor que consulte el horario en el localizador de su web.

Horario Alcampo

En el caso de Alcampo, existe distinción en función de los centros, ubicación y demanda habitual, de forma que los domingos algunos centros comerciales permanecen abiertos mientras que otros no.

Esto ocurrirá también durante el día 1 de noviembre, en el que el horario habitual de 9:00 a 22:00 se verá condicionado y alterado en algunos puntos del país. Por ello, es preferible consultar en la web oficial. si el Alcampo más cercano abrirá o no.