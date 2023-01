Echenique dice que prefiere un Casio a un Rolex y hay jaleo por la respuesta de Daniel Lacalle

La canción de Shakira, en la que acribilla a dardos a su expareja Gerard Piqué, sigue acumulando comentarios en las redes sociales días después de su publicación.

Sobre el asunto se han pronunciado multitud de caras conocidas. Y también políticos. Entre ellos Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, que ha dejado su pulla: “Pues yo prefiero un Casio que un Rólex”.

La frase ha tenido gran recorrido en Twitter y también ha montado un buen jaleo en esa red social la respuesta del popular economista Daniel Lacalle, que ha replicado: “Ventajas del capitalismo. Puede usted elegir”.

Pues yo prefiero un Casio que un Rólex. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 13, 2023

Ventajas del capitalismo. Puede usted elegir. — Daniel Lacalle (@dlacalle) January 14, 2023

El tuit de Lacalle acumula más de 5.000 ‘me gusta’ en dos días y, además, ha generado reacciones como estas:

La reputamadre que me parió es que no entienden ni su modelo económico https://t.co/1beSQpZPLz — Eros🔻 (@_jorgemtnz) January 16, 2023

fijate lo que es el capitalismo, teniendo yo un trabajo de 40h semanales no podría comprarme un rolex https://t.co/DtLnz675GV — xd (@makkabra23) January 16, 2023

Si cobras 1,500 € mientras el explotador de tú jefe cobra 7.000 €, dudo que pueda elegir entre un Rolex y un Casio, Danielín.https://t.co/ADqbSjPFNM — Ricardo 🔻 (@rc_pinilla) January 15, 2023

No es el capitalismo el que te permite elegir. Es tener dinero en el capitalismo. Y así la elección ya no es un derecho. https://t.co/bIm4EsbQ3r — Pascual Serrano (@pascual_serrano) January 15, 2023

Dejadlo a ver si se da cuenta él solo. https://t.co/Yzt49qyrBl — A. (@Monkmalone) January 15, 2023

La inmensa mayoría de los que están llamando zasca a esto no pueden comprarse un Rolex. https://t.co/7ycvjYz5xN — Alberto Diletante (@AlbertoDltnt) January 15, 2023

Esto si que es un mega zasca. Bravo!! https://t.co/61fpjvOojD — 𝕯𝖔𝖈𝖙𝖔𝖗 𝕸𝖆𝖑𝖛𝖆𝖉𝖔 🇪🇸🇦🇹🇪🇸 (@jeld67) January 14, 2023

Ya tengo la mañana hecha https://t.co/moyo2k5S1i — Alex (@alexavi_98) January 14, 2023

Mientras, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha confesado que para ella su homóloga en el Ayuntamiento, Rita Maestre, es su “crush” y se ha metido de lleno en la polémica Shakira-Piqué modificando una estrofa de la canción al afirmar que la ciudad “no está para tipos como (José Luis Martínez) Almeida”.

García, que estaba de celebración por su cumpleaños, ha presentado a Maestre en el desayuno informativo de ‘Nueva Economía’, donde ha hecho un discurso que no pretendía ser “azucarado” pero en el que no ha podido ni querido ocultar su “admiración” por la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid.

“Rita (Maestre) es lo más y mejor que le puede pasar a la ciudad. Siendo yo ya mayor puedo decir que de mayor quiero ser Rita Maestre, que es maestra, compañera, referente, amiga y pertenece al lobby de las buenas gentes”, ha enumerado la diputada autonómica.

Mónica García ha llegado a describir a su compañera como un “mirlo blanco” porque es de “una rareza extraordinaria” la política que hace, lejos de “lo ordinario, de la cultura del zasca, del ruido, del cinismo”. “Destaca por hacer política que no está a la moda, que no baja al fango, que no recurre a la palabra gruesa y que está abierta a llegar a acuerdos sin renunciar a la firmeza y contundencia de sus convicciones”, ha reseñado.