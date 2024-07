Xavier Trias se despide de la política: "Hoy no diré que os den"

Xavier Trias, de 77 años, ha dejado este viernes el acta de concejal del Ayuntamiento de Barcelona y ha puesto fin a su amplia trayectoria política tras casi tres décadas dentro de ella. El exalcalde, que ocupó el cargo entre 2011 y 2015, obtuvo la victoria en las últimas elecciones municipales que tuvieron lugar en 2023, sin embargo, no pudo revalidar su cargo debido al pacto al que llegaron socialistas, populares y comunes, con el que entregaron la alcaldía a Jaume Collboni.

"Hoy es un día complicado. Lo dejo. Hace dos años, muchos me pedían que me volviera a presentar a la alcaldía. Quien no me lo pedía era mi familia. Les debo agradecer la paciencia que han tenido conmigo. La política castiga a las familias y los amigos". "A diferencia del día en el que se eligió el alcalde, hoy no diré que os den. Mi adiós no van a ser reproches. Hoy os voy a dar las gracias", ha afirmado el político este viernes durante su despedida en el pleno del Consistorio, la cual ya anticipó hace un mes, cuando anunció que se iría de vacaciones sin ser concejal.

"Me presenté a las elecciones porque la gente de mi partido me lo pedía, sabía que podía hacer cosas diferentes. Hubo alianzas extrañas que ahora me hacen dudar de la política", ha criticado durante su discurso Trias, en el cual ha estado acompañado de otras figuras políticas como la presidenta de Junts, Laura Borras o Jordi Turull. "No voy a ser Joe Biden. No seré el candidato en 2027. Me toca dar un paso al lado y permitir nuevos liderazgos", ha sentenciado.

Jordi Marí propondrá otorgar la medalla de oro de la ciudad al exalcalde

Por su parte, el que será el nuevo presidente del grupo municipal, Jordi Marí, ha solicitado proponer a Trias para que obtenga la medalla de oro de la ciudad. "Es absolutamente pertinente otorgar la medalla de oro de la ciudad al alcalde Trias".

Otros portavoces municipales también se han pronunciado al respecto, como es el caso de la socialista Laia Bonet, quien ha ensalzado la figura del exalcalde afirmando que ha sido "el corvengente que más ha creído en Barcelona" y agradeciéndole los años compartidos en el consistorio. También el popular Daniel Sirera le ha dedicado unas palabras durante su despedida, lanzando un dardo al actual mandatario. "Espero que cuando el alcalde Collboni se despiste, o se pierda, pueda llamarte para pedirte consejo".