El día que Pelé paró el fichaje de un jugador mejor que Maradona

DPA via EUROPA PRESS

Pelé hizo historia en el fútbol mundial. Pero también fue partícipe de historias que pocos conocen. Una de ellas tiene como protagonista a Tomás ‘El Trinche’ Carlovich, un futbolista argentino que pese a que tan solo jugó en las categorías inferiores argentinas, maravilló a todo el país con su habilidad en el terreno de juego.

‘El Trinche’ está considerado un mito futbolístico en Argentina y, aunque apenas hay vídeos suyos en acción sobre el césped, quienes lo vieron jugar lo describen como un corpulento centrocampista zurdo que rebosaba calidad.

Buena prueba de ello es que poco antes de morir (fue asesinado en 2020 por unos asaltantes que le robaron la bicicleta con la que paseaba), Diego Maradona se reunió con ‘El Trinche’ y le reconoció: “Trinche, vos fuiste mejor que yo”.

Sin embargo, Tomás ‘El Trinche’ Carlovich no le sacó rendimiento a todo el talento que atesoraba porque odiaba la disciplina y no le gustaba entrenar. A él lo que le apasionaba era el fútbol, pero no tanto el esfuerzo que conlleva el deporte de élite.

En cualquier caso, el destino de ‘El Trinche’ pudo haber tomado un rumbo diferente. El futbolista estuvo cerca de vivir ‘el sueño americano’ y fichar por el New York Cosmos. Sin embargo, otro jugador se interpuso: Pelé.

‘O Rei’ conoció las historias de ‘dudosa profesionalidad’ del centrocampista argentino y decidió boicotear la incorporación de ‘El Trinche’ al conjunto neoyorquino, en el que el propio Pelé jugó durante tres temporadas.

Rechazó a la selección argentina para irse a pescar

Tomás ‘El Trinche’ Carlovich nació en Rosario, como otra leyenda argentina: Leo Messi. Y una de las anécdotas que le convirtió en leyenda tuvo lugar en 1974, cuando Argentina se preparaba para disputar el Mundial de Alemania de ese año.

La Albiceleste decidió disputar un partido de preparación frente a un combinado de jugadores rosarinos teóricamente inferiores. Sin embargo, al descanso la selección argentina perdía por 3-0.

En consecuencia, el seleccionador argentino por aquel entonces, Vladislao Cap, pidió que quitarán a ‘El Trinche’, que les estaba haciendo un auténtico roto y estaba desmoralizando a toda la selección de cara a la cita mundialista pese a no jugar ni en primera división.

Tal era el talento del centrocampista que varias personalidades ilustres de Rosario, como Marcelo Bielsa o César Luis Menotti, han confesado que acudían a los partidos de ‘El Trinche’ para deleitarse con lo que era capaz de hacer domingo tras domingo.

De hecho, dos años después, el propio Menotti durante su etapa como seleccionador argentino decidió convocar al futbolista rosarino a pesar de no jugar en la máxima categoría. Pero, para su sorpresa, Tomás ‘El Trinche’ Carlovich no se presentó. El jugador se fue a pescar porque no recordó que la Albiceleste le había citado.

Quién sabe lo que podría haber ocurrido si ‘El Trinche’ hubiera acudido a la llamada de Menotti. Quizás podría haber pasado a la historia como uno de los jugadores que llevaron a Argentina a la victoria en el Mundial de 1978.

Pero la realidad es que el talentoso rosarino no necesitó de triunfos sonados para conseguir que Maradona reconociera que era mejor que él y para que Pelé se preocupara de interferir en un fichaje suyo.