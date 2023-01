El Gobierno aprueba la subida de las pensiones para 2023: cuáles son las cifras y cuándo se empezará a cobrar

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que supondrá la revalorización de las pensiones contributivas de cara al año 2023. La subida será del 8,5% debido a que esa ha sido la cifra en la que se han incrementado los precios a lo largo del último año.

En concreto, el porcentaje de subida se calcula realizando la siguiente operación: sumar las cifras de IPC desde diciembre de 2021 a noviembre de 2022 y dividir el resultado entre 12. El resultado es un 8,46%, pero la cifra se redondea hasta el 8,5%.

Los pensionistas comenzarán a recibir ese incremento a finales del mes de enero, cuando se abonará la pensión correspondiente al primer mes del año 2023.

La Seguridad Social calcula que cada décima de subida de las pensiones tiene un coste de unos 150 millones de euros, por lo que elevarlas un 8,5% conllevará un gasto de aproximadamente 12.750 millones de euros.

No obstante, los cálculos del Banco de España son diferentes. La institución estima que cada décima de incremento implica un desembolso de 180 millones de euros, por lo que el coste de la subida de las pensiones en un 8,5% rondaría los 15.300 millones de euros.

La pensión mínima de jubilación será de 9.694 euros anuales

Teniendo en cuenta el citado incremento del 8,5%, la pensión mínima de jubilación pasa a ser de 9.694 euros anuales en 14 pagas. No obstante, esta cifra únicamente corresponde a aquellas personas jubiladas con menos de 65 años con cónyuge no a cargo. En el caso de haberse jubilado con 65 años o más y tener un cónyuge del que no se esté a cargo, la cuantía mínima es algo superior: 10.405 euros anuales.

Para aquellas personas que se hayan jubilado con menos de 65 años y no tengan cónyuge, la cifra mínima se sitúa en 10.256 euros anuales. Por su parte, a los individuos que tengan la misma situación (sin cónyuge) pero hayan puesto fin a su vida laboral con 65 años o más les corresponde una pensión mínima de 10.962 euros anuales.

El tercer y último supuesto es el de tener un cónyuge a cargo. Los pensionistas que dejaron de trabajar antes de cumplir 65 años tienen derecho a percibir una pensión mínima de 12.682 euros anuales. Por el contrario, aquellos que continuaron cotizando hasta los 65 años o más allá recibirán como mínimo 13.526 euros anuales.

En cuanto a la pensión contributiva máxima, su importe se incrementa hasta los 42.829 euros anuales en 14 pagas, lo que supone una subida de 3.355 euros en comparación con los 39.474 euros anuales de este año 2022.

Más allá de las de jubilación, las pensiones de incapacidad, viudedad y orfandad también experimentarán esa revalorización del 8,5% en el año 2023. Así quedan las cuantías mínimas anuales de cada una de ellas:

Incapacidad permanente de gran invalidez

Con cónyuge a cargo: 20.290 euros al año.

Sin cónyuge: 16.444 euros al año.

Con cónyuge no a cargo: 15.607 euros al año.

Incapacidad absoluta o total de los titulares de 65 años o más

Con cónyuge a cargo: 13.526 euros al año.

Sin cónyuge: 10.962 euros al año.

Con cónyuge no a cargo: 10.405 euros al año.

Incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años

Con cónyuge a cargo: 12.682 euros al año.

Sin cónyuge: 10.256 euros al año.

Con cónyuge no a cargo: 9.624 euros al año.

Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años

Con cónyuge a cargo: 8.081 euros al año.

Con cónyuge no a cargo: 8.011 euros al año.

Viudedad

Con cargas familiares: 12.682 euros al año.

Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 10.962 euros al año.

Titulares de entre 60 y 64 años: 10.256 euros al año.

Menores de 60 años sin cargas: 8.305 euros al año.

Orfandad

Por beneficiario: 3.352 euros al año.

Para menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%: 6.592 euros al año.

Para casos de orfandad absoluta: 10.260 euros al año para un solo beneficiario (17.296 €/año a repartir entre los beneficiarios si son varios).

Pensiones no contributivas e ingreso mínimo vital

Por otro lado, el Gobierno también ha aprobado que en 2023 se prorrogarán las subidas del 15% que ya se encuentran en vigor tanto en el ingreso mínimo vital como en las pensiones no contributivas.