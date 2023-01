El sucesor de Toni Cantó en la Oficina del Español habla claro sobre el trabajo que hizo

El experiodista y gestor cultural Ramiro Villapadierna fue elegido hace dos semanas por Isabel Díaz Ayuso como nuevo director de la Oficina del Español en sustitución de Toni Cantó, que abandonó en septiembre su cargo para convertirse en presentador de televisión en la cadena 7NN.

El exdiputado de UPyD y Cs fue elegido a dedo para ocupar dicho departamento, con un sueldo anual de 75.084 euros brutos. Entre los fines de la Oficina del Español se encuentran “la promoción de la Comunidad de Madrid como capital europea del español, interlocución con instituciones para impulsar las oportunidades económicas del español y la colaboración activa con entidades dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid que trabajan por el impulso del español”.

Cantó fue muy criticado por ocupar este ‘chiringuito’ y se habló de sus pocos logros durante el largo año en el que estuvo ocupando el cargo. Eldiario.es señalaba que sólo había firmado dos convenios y se enfrentó a su jefa, Marta Rivera de la Cruz. Sus compañeros decían, según el citado medio, que era “un alma en pena que vagaba por la Consejería de Cultura, ninguneado”.

Pero, ¿qué opina Villapadierna de la herencia recibida? En una entrevista en el diario El Mundo, el gestor cultural defiende la gestión de Cantó y admite que fue la primera persona a la que llamó al conocer su designación. “Tengo su teléfono por cuestiones como el Festival de la Hispanidad, que él lanzó. Pensé: qué menos que sea el primero al que llame y le agradezca lo hecho. Ha dejado una gran cantidad de ideas que estamos estudiando. Es un tipo muy generoso, se alegró y se puso a disposición”, señala.

Sí admite, por el contrario, que la Oficina del Español “nació con prisas y no quizá de la mejor manera”. “Ayuso me ha hecho ver claramente el respaldo, por el bien de los madrileños y de un proyecto común de Estado. Si estoy más o menos tiempo, no me preocupa, el proyecto seguirá”, asegura.

Toni Cantó decidió en marzo de 2021 dejar Ciudadanos para, sólo nueve días después, presentarse a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021 como independiente en el quinto puesto de la lista electoral de Ayuso. Sin embargo, el PSOE lo recurrió al considerar que el actor de “Todo sobre mi madre” o “7 vidas” no reunía los requisitos necesarios para ser elegible ante la Asamblea de Madrid, al haberse empadronado fuera de plazo. Tras no poder participar en la lista, Ayuso le compensó un mes después creando la Oficina del Español.