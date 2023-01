Juan Carlos Monedero entra al trapo de la polémica de las Campanadas y habla así de Risto Mejide

Malos momentos para Risto Mejide. El famoso presentador de Mediaset ha sido protagonista de una fuerte polémica tras presentar las campanadas en Telecinco junto a Mariló Montero desde Torrejón de Ardoz (Madrid). Y no lo fue por haber consumado la tercera peor emisión de final de año para la cadena en cuanto a audiencias en su historia, sino por decir durante el directo que ellos no recurrían al morbo para generar más atención mediática . ”¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia”, fueron sus palabras exactas en referencia al reciente anuncio de embarazo de Cristina Pedroche y la muerte del hijo de Ana Obregón víctima de un cáncer. Ambas eran la competencia directa de Risto y Mariló en las últimas campanadas.

Las palabras de Risto provocaron un alud de críticas en redes sociales, al considerarse que no eran en absoluto apropiadas. Una postura que la propia Ana Obregón defendió en su cuenta de Instagram. “Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen”, escribió la bióloga este martes.

El publicista no ha tardado en responder a estas palabras en su programa “Todo en mentira”, negando que su comentario fuera dirigido a ella, sino a los directivos que las contratan y utilizan su vida privada para hacer audiencia: “En primer lugar perdón, y no me cuesta nada, sin paliativos, sin matices (…) En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido un hijo. ¿De verdad se cree que yo como padre puedo aceptar eso?(…) Mi comentario de ‘la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia’, igual alguien debería preguntarse a quién le da audiencia. Esto iba con los que nos ponen allí, los mismos directivos que estaban en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que falleciera tu hijo, y decidieron que tú dieses esas Campanadas. Esto va contra el mercado del morbo”, explicó.

Pero las disculpas de Risto no han sido suficientes para que las redes sociales censuren al presentador. De hecho, figuras reconocidas del entretenimiento y los medios no han dudado en ponerse del lado de Ana Obregón y Cristina Pedroche. Juan Carlos Monedero ha sido uno de ellos. “Qué bueno que alguien le diga a quien dice gilipolleces que está diciendo gilipolleces y que, además, lo que dice cuando no dice gilipolleces es porque se lo han escrito. Vamos, que cobra por presentar como opiniones lo que le mandan. Influencers, tertulianos, famosos...”, ha escrito junto a un extracto que recuerda una trifulca de Jesús Vázquez y Risto Mejide en Operación Triunfo 2009, después de que el entonces jurado del famoso ‘talent’ dijera a un concursante que él también tendría miedo de dejar “orificios abiertos” dentro de la Academia.