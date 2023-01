Las 3 advertencias del Banco de España si sacas dinero de un cajero

NICKEL via EUROPA PRESS

Sacar dinero del cajero es una acción sencilla para la mayoría de personas. Sin embargo, el hecho de ser un gesto cotidiano puede provocar que se realice sin prestar demasiada atención, y la realidad es que se debe estar atento a ciertos detalles para hacerlo con seguridad.

En concreto, el Banco de España ha lanzado tres advertencias. La primera de ellas hace referencia a un incidente que, pese a que no es muy habitual, puede ocurrir: que el cajero se quede la tarjeta.

En ese supuesto, el usuario debe ponerse en contacto con su entidad bancaria y comunicarle el problema. Lo más importante es que, antes de abandonar el cajero, la tarjeta haya quedado bloqueada.

La recomendación de deshabilitarla se debe a que el hecho de que el cajero se quede con la tarjeta podría deberse no a un fallo técnico sino a un intento de estafa. Por ello, otro de los consejos es revisar los últimos movimientos de las cuentas bancarias vinculadas a la tarjeta.

Otro asunto a tener en cuenta a la hora de hacer uso de un cajero es el de las comisiones. El Banco de España recuerda que el banco propietario del cajero está autorizado a cobrar por su utilización, pero la entidad está obligada a comunicar la cuantía exacta de la comisión antes de que la operación se efectúe.

Por otro lado, el banco central español subraya que los clientes no pueden ser obligados por los bancos a usar los cajeros automáticos. No obstante, esa información debe venir especificada en el contrato de la cuenta bancaria. Si el documento recoge que la entidad únicamente presta servicio de caja en los cajeros automáticos, sí que no habrá otra alternativa.