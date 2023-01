Las familias con rentas inferiores a 27.000 euros recibirán un cheque de 200 euros

Europa Press News via Getty Images

El Gobierno concederá en 2023 una ayuda de 200 euros a las familias que tengan una renta inferior a los 27.000 euros anuales y no dispongan de un patrimonio superior a 75.000 euros. También mantendrá el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el inicio del nuevo año.

Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante los medios en Moncloa para realizar el balance de las políticas puestas en marcha este año y las nuevas medidas que impulsarán en 2023.

¿Qué familias pueden solicitar la ayuda de 200 euros?

En su intervención, Sánchez ha señalado la intención del Gobierno de ayudar a las familias ante la inflación que vive la economía del país y la subida de precios que, según ha apuntado, se está dando de forma específica en los alimentos.

Y, en este sentido, ha anunciado este cheque de 200 euros que, según ha indicado, está previsto que llegue a unos 4,3 millones de hogares españoles que cumplen con el límite de renta que propone el Ejecutivo para acceder a la misma.

De esta forma, solo podrán solicitar esta nueva ayuda aquellas rentas anuales de hasta 27.000 euros por unidad familiar, es decir, no por persona. De la misma manera, el cheque consistirá en un pago único por hogar, no por individuo. Además, el patrimonio de la unidad familiar no podrá superar los 75.000 euros.

¿Cómo se puede solicitar el cheque de 200 euros?

Esta es la gran incógnita tras el anuncio realizado por el mandatario español. De momento no se ha confirmado el mecanismo concreto que permitiría acceder a esta subvención. No obstante, es previsible que se sigan los mismos pasos que en otros procedimientos parecidos.

Si se confirma este último supuesto, para tramitar la ayuda de 200 euros habrá que cursar una solicitad en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, una operación que se realizaría mediante una formulario electrónico.

¿Influirá esta ayuda en la del Ingreso Mínimo Vital?

Pero, además, el presidente del Gobierno ha explicado que mantendrá en 2023 el aumento del 15% del Ingreso Mínimo Vital que reciben también las familias con rentas más bajas del país. Esta subida se estableció en abril de 2022 y estaba previsto que terminase este mes de diciembre.

Además, Sánchez ha anunciado otra batería de medidas que van desde la “congelación” durante seis meses del alquiler hasta la eliminación del IVA en productos alimenticios de primera necesidad. Conoce todas las medidas adoptadas por el Gobierno aquí.