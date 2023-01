Los restos hallados en el vertedero de Toledo son de Ángel, el menor de los primos perdidos

Europa Press News via Getty Images

Los restos humanos encontrados en el vertedero Ecoparque de Toledo el miércoles de la semana pasada pertenecen a Ángel, el menor de 11 años de los dos primos desaparecidos el pasado 10 de diciembre en Madrid. Así lo confirma el informe forense que obra ya en manos del juez instructor que lleva el caso en Toledo. La información la ha adelantado esta lunes CMM y lo ha confirmado más tarde la Cadena SER, citando fuentes judiciales del caso. La Policía Nacional continúa la búsqueda de más restos humanos en el vertedero, mientras.

Los restos fueron hallados la semana pasada en el Ecoparque, en la zona acotada por la Policía para la búsqueda y donde fue localizado hace un mes el cuerpo de Fernando, el mayor de los primos desaparecidos.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, explicó este lunes a los periodistas en Albacete, durante una visita al autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que los agentes siguen trabajando para conocer todos los detalles del caso y ha subrayado que no se ha marcado un plazo, ya que seguirán hasta resolver lo ocurrido. Una labor compleja, porque se desarrolla en una infraestructura al que cada día llegan 22.000 toneladas de basura. En su caso, el delegado estimaba que los resultados del ADN podrían estar “en varios días”, por lo que se han filtrado antes de lo previsto.

Guías caninos, la Policía Científica, la Policía Judicial, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional y dos retroexcavadoras han trabajado en la zona del vertedero desde el pasado 27 de diciembre y desde la Policía Nacional ya vaticinaron la dificultad de la búsqueda, que abarcaba el rastreo de unas 9.000 o 10.000 toneladas, en una zona acotada desde el día 15 donde apareció el cadáver de Fernando.

Las labores se centran en el Ecoparque de Toledo, porque la principal hipótesis es que Fernando y Ángel estuvieran juntos en la capital manchega, a la que se habían trasladado y como confirmaban varias cámaras de seguridad.

El caso

Desde el 27 de diciembre la Policía Nacional está buscando en el vertedero de Toledo a Ángel, el niño de 11 años que desapareció junto a su primo Fernando, de 17 años, el día 10 diciembre en Madrid.

La familia de Ángel había solicitado la declaración de testigos protegidos que podrían estar relacionados con la desaparición de los menores y ya se han realizado varias inspecciones en varias ocupadas por familia de la exnovia de Fernando, en Toledo. No obstante, se mantienen abiertas todas las vías de investigación. Los agentes barajan la posibilidad de que los menores pudieran haber sufrido una muerte accidental al resguardarse del frío en un contenedor, ya que el cadáver de Fernando no reveló signos de violencia y adelantó que la causa de su fuerte fue la asfixia no mecánica o manual.

Las familias de los menores “descartan” por ahora dicha tesis e insisten en que declaren personas que hasta ahora no lo han hecho.