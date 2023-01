Pedimos a Edmundo Bal que opine sobre el programa de Toni Cantó y él deja este dardo

Toni Cantó ha arrancado 2023 muy diferente a cómo empezó el año anterior. En enero de 2022, el político y también actor estaba al frente de la Oficina del Español en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Su salario era de unos 75.000 euros, aunque su puesto nunca gozó de criterios específicos sobre los cuales evaluar su trabajo.

El pasado mes de septiembre, por sorpresa, Toni Cantó anunciaba que abandonaba su puesto para emprender nuevas aventuras profesionales. Algunos especularon con la opción de que iba a pasarse a Vox para ser el candidato de la formación de Abascal por la Comunidad Valenciana en las autonómicas del próximo 28 de mayo, pero el exdiputado de UPyD y Ciudadanos sorprendió al aceptar ser el presentador un de late night en el canal 7NN, cadena afín a la ultraderecha.

El programa en cuestión se llama “ConToni” y se emite los sábados a las 22.00h. En él, Cantó ejerce como un “Buenafuente de la derecha” para poner a caldo a los partidos de izquierda. No está solo: entre sus colaboradores podemos ver al periodista Albert Castillón o al escritor y guionista Patricio Alvargonzález Royo-Villanova.

Pero, ¿qué opinan sus excompañeros de bancada de la nueva faceta profesional de Toni Cantó? Durante la entrevista a Edmundo Bal, actual vicesecretario general de Ciudadanos, le preguntamos sobre si ha visto el programa del exdiputado y qué opinión tiene sobre él. Bal se ríe tras escuchar la pregunta y dice: “No lo he visto. La verdad es que no me gusta la tele. Los políticos tenemos que estar al filo de la actualidad, por lo que soy muy aficionado a escuchar la radio y a leer medios digitales, como el vuestro (en referencia a El HuffPost). Pero el programa de Toni no lo he visto nunca”.

Edmundo Bal y Toni Cantó, en 2019 junto a Inés Arrimadas y Albert Rivera Europa Press News via Getty Images

Sin embargo, Bal aprovecha la pregunta para hacer “unas declaraciones en favor de las personas que se han quedado en Ciudadanos y no se han ido a otros partidos o a otras aventuras personales”. “Creen en un partido con credibilidad, sólido y que no negocia con sus principios”, añade.

Un ‘palito’ de Bal para un Toni Cantó que decidió en marzo de 2021 dejar Ciudadanos para, sólo nueve días después, presentarse a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021 como independiente en el quinto puesto de la lista electoral de Ayuso. Sin embargo, el PSOE lo recurrió al considerar que el actor de “Todo sobre mi madre” o “7 vidas” no reunía los requisitos necesarios para ser elegible ante la Asamblea de Madrid, al haberse empadronado fuera de plazo. Tras no poder participar en la lista, Ayuso le compensó un mes después con la Oficina del Español.